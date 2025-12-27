　
社會 社會焦點 保障人權

恐怖片！毒駕男10分鐘「囂張連3撞」毀9車　1個月前才持毒被逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大寮區26日晚間19時38分發生嚴重連環車禍，造成7車連環撞、3人受傷，肇事駕駛40歲吳姓男子被逮到「毒駕」，警方事後追查更發現，吳男在短短10分鐘內就造成3起車禍。吳男遭逮後坦承在駕車前曾施用毒品依托咪酯，但被問及吸毒細節卻稱忘記了、不記得，警方查出他有毒品前科，訊後依公共危險準現行犯移送偵辦。

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

毒駕一路狂撞　10分鐘釀9車受損、4人受傷

這起連環車禍發生在26日19時38分，林園分局獲報，在大寮區九和路11號前發生連續車禍，隨即派遣中庄派出所及交通分隊員警趕赴現場處理並進行交通疏導。

經查，吳姓男子駕駛自小客車時突然偏離車道，直接逆向撞上停等紅燈的車輛，事故共波及6部車輛，合計7車受損，現場零件散落一地。這起事故造成包含肇事駕駛在內共3人受輕傷，其中2人由救護人員送往長庚醫院治療，皆意識清楚，詳細傷勢仍待院方評估。

▲▼男子毒駕撞車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼男子毒駕連環撞車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼男子毒駕撞車。（圖／記者賴文萱翻攝）

事後警方擴大調閱案發時間前後的交通事故資料及沿線監視器畫面，發現吳男還涉及其他2件交通事故，19時28分先在光二段、市道188擦撞一部自小客車，造成駕駛1名輕傷，另外，19時38分在河堤路、義和路口，擦撞1小客車、無人受傷。短短10分鐘就釀3起車禍，共9車受損、4人受傷。

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

酒測0仍難逃法辦　坦承毒駕、警擴大追查

警方到場後立即對吳男實施酒測，結果酒測值為0，但吳男坦承在駕車前曾施用毒品依托咪酯，但對於施用毒品的相關細節，吳男辯稱「忘記了、不記得」，說詞反覆。

據了解，吳男身分為安裝廚具的工人，在11月初時，於屏東內埔就曾被查獲持有毒品送辦，未料事隔1個半月，吳男又因毒駕一路連續撞車釀禍。全案訊後，警方依公共危險準現行犯（施用毒品後駕車）將吳男移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

警方也呼籲，施用毒品後駕車將嚴重影響判斷與反應能力，極易釀成重大事故，提醒駕駛人切勿以身試法，行車前務必保持清醒狀態，確保自己與他人生命安全。

▲高雄市大寮區鳳屏二路九和路發生7車追撞事故。（圖／高雄機動救災協會提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

逆向釀7車連環撞！警揪出又是毒駕送辦

高雄市大寮區26日晚間發生嚴重連環車禍，40歲吳姓男子駕車不明原因逆向，撞上停等紅燈的車輛，造成7車連環撞、3人受傷，其中2人送醫。警方進一步追查發現，事故為毒駕釀禍，吳男疑似還涉及另外兩起交通事故，目前已依公共危險罪嫌移送法辦。

即／大寮鳳屏二路7車車禍！2人送醫

即／台88西向7.5K連環撞！4車追撞1人受困送醫

怕勾電纜派人站車斗　結果還是害電桿歪了

聖誕節奇觀！3轎車誤闖北山大橋機車道

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

