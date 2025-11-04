　
國際

國際火線／世界已經翻轉，「魔童」川普鬧夠了沒？

▲▼24日，美國總統川普準備啟程前往亞洲。（圖／路透）

▲美國總統川普上周的亞洲之行，讓他享受到像國王般的待遇。（圖／路透）

文／朱錦華

美國總統川普上周剛結束他的亞洲之行、並且在韓國慶州舉行的APEC（亞太經濟合作會議）畫下風光句點。這趟亞洲之行讓川普充分享受到被極度討好、逢迎、諂媚的快樂，也讓攝影機充分曝光了在超級霸權淫威下，次一級國家卑微與強顏歡笑的模樣。

「川習會」結束後，川普缺席APEC峰會就趕忙飛回美國過萬聖節。沒錯，川普就是個大孩子。我想他的童年大概很不快樂，所以七老八十了還像個小野孩子一般的恣意撒野、胡鬧：顯示他的「童年期」還沒結束。川普第二任期甫登場，就違法的大搞所謂「對等關稅戰」（開徵關稅權在國會＿。這一招，不就是萬聖節時小孩子必玩的「不給糖(錢)，就搗蛋」(Treat or Trick)遊戲？

▲▼ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

美國總統川普跟中國國家主席習近平會晤，是APEC的峰會的高潮。(圖／路透)

川普第一任時，以「中國搶走美國人工作」為由跟中國開打貿易大戰。但是之後加上拜登的4年，仍未能把中國打趴。於是到了第二任期時，川普除了繼續對中國施壓之外，還把全世界都拖下水，無差別的對眾多貿易國開徵所謂「對等關稅」。結果搞到全世界普遍通膨飆高、許多人生活苦不堪言、股市三不五時上沖下洗。

他還強迫別的國家要提高國防預算（事實上就是要他們購買美國軍火）。多位國家領袖還搶著要提名他角逐諾貝爾和平獎，難道他們都頭殼壞去？當然不是。只不過人在惡勢力下，不得不低頭兼曲意逢迎吧了。「對等關稅戰」開打至今折騰大家將近一年，川普鬧夠了嗎？顯然還沒。儘管中國以管制稀土出口、拒買美國大豆這兩道殺手鐧，暫時瓦解了川普關稅戰的攻擊，但川普並未認輸，他只是按下攻擊的暫停鍵（延長一年）而已。

▲二戰時的美國名將巴頓，是唸過軍校的川普的偶像。(圖／公共版權照片)

二戰時的美國名將巴頓，是唸過軍校的川普的偶像。(圖／公共版權照片)

川普說，他不喜歡輸的感覺（這句話其實來自他的偶像：「鐵血將軍」巴頓之口）。未來待時機恰當，他還是會再度發動攻擊的。更何況，中國暫時挺住了，其他許多國家多半已經屈服。日本、韓國、台灣等，因為地緣政治上受到威脅，已經答應到美國分別大幅投資數千億美元。儘管未來可能90%的利益都歸美國所有，他們也得認了：誰叫你們不得不抱美國大腿？

川普這位「魔童」鬧騰至今，已經徹底把世界翻轉了(包括美國本身)。世界從此完全不一樣（WTO瓦解、單邊主義取代多邊主義、聯合國不舉、極右派在各國政府紛紛奪權成功）。總括一句，全世界都輸了，只有川普是贏家。你喜歡這樣的世界嗎？更讓許多人難過的是：這種苦日子不曉得何時才是個頭？

國際火線／世界已經翻轉，「魔童」川普鬧夠了沒？

國際火線／世界已經翻轉，「魔童」川普鬧夠了沒？

世界已經翻轉，川普鬧夠了沒？

美國總統川普在接受CBS《60分鐘》專訪時表示，中國領導人習近平「明白」攻擊台灣的後果，並強調只要他還在白宮，北京就不會採取行動。川普拒絕透露具體內容，只說「我不能洩露我的秘密」，並暗示這種默契來自他與習近平的個人互信。

川普APEC川習會對等關稅大而美法案國際火線

