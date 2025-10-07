　
國際

國際火線／近年最沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

▲暴風圈。（圖／翻攝自維基百科）

全智賢與姜棟元主演的《暴風圈》。（圖／翻攝自維基百科）

文／朱錦華

稍早前播畢的韓劇《暴風圈》，大概是我近年來看過最不用功、最沒知識的大製作韓劇。我這樣批評它，並非因為全智賢在劇中說了「為什麼中國這樣好戰」這句被認為辱華的台詞。韓國人因為地緣政治上的悲情，會說出這樣的話是有道理的。這一點我以後再說。

純粹就戲論戲，這齣戲讓我越看越覺得渾身不自在。沒有最誇張，只有更誇張。有網友稱，這齣作品要求觀眾「降智」來看，我認為是太抬舉它了。枉費它請來全智賢擔任女主角；該劇非但稱不上「全智」，實際上近乎弱智！《暴風圈》敘事混亂、反派選角失敗（外型太像菜市場人物、沒有威脅感或說服力）、許多角色像川劇變臉一般，在好人／壞人之間快速切換，讓人腦袋幾乎轉不過來。

外送稿用　▲▼暴風圈 全智賢。（圖／翻攝自FACEBOOK／Disney+）

全智賢在劇中飾演從外交官變身總統候選人。（圖／翻攝自FACEBOOK／Disney+）

然而不斷反轉的劇情，當中緣由和細節又交待不清（例如姜漢南這個角色），漏洞百出。關於劇的內容，我用三個詞來概括它：「情人保鑣+007大破彈道飛彈+婆媳過招八十回」! 好啦，上述只是我的個人觀感，你不同意，我尊重。但接下來要說的就不只個人觀感問題了。

製作方既然大手筆投資700億韓圓（約15億元台幣），用來拍攝一齣以核戰危機與核潛艇之謎為政治驚悚外衣包裝的愛情偶像劇，理應先了解一下核潛艇是什麼回事吧？然而事實並非如此。「彈道飛彈核潛艦」(SSBN)、陸基的「洲際彈道飛彈」(ICBM)和戰略轟炸機（例如B-2），共同組成所謂「核三位一體」(Nuclear Triad)的戰略核威懾力量。換言之，並非只有核潛艇能夠發射核武，陸基的發射井或軌道車也可以。

▲▼全智賢喪夫宣布參選總統！最帥保鑣請來姜棟元貼身　《暴風圈》震撼開播。（圖／Disney+提供）

從殺手變身情人保鑣的姜棟元。(圖／Disney+提供）

北韓被證實擁有核武已經有一段時日，早已具備椄打擊力量。因此，劇中描述美國發現北韓擁有核潛艇後就驚慌失措、決定率先攻擊摧毀北韓，是不合理的。核潛艇由於攻擊上的限制（通訊不易、戰術運用受限、海裡環境威脅等），在戰略上普遍被定位為「第二擊」的報復力量。就是說，「第一擊」的主角不是它。美國不可能為此「起乩」，卯起來主動攻擊北韓。

更離譜的是，劇中的壞人竟然可以遠端遙控發射核彈！大家都曉得，發射核武有其嚴謹程序。領導人一旦下達發射指令，發射單位會核對許多指令和多組密碼，然後才會進行發射操作。核潛艇不是無人機，裡面是有官兵的！根本不可能被遙控，更不可能簡單輸進一組密碼後，要它射就射，要它不射就不射！當然，有人會說，我才他X的不在乎什麼劇情合不合理，我只要看美美的全智賢跟帥帥的姜棟元「喇舌」！如果是這樣，好，當我沒說。

10/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台鐵五權站務員遭推落軌！「差6秒變肉泥」驚悚畫面曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國際火線／近年最沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

金正恩警告美韓：將採取更多軍事措施

北韓領導人金正恩在勞動黨建黨80周年軍事展覽活動上警告，已部署戰略資源因應美軍在南韓增兵，並誓言採取更多軍事措施。

金正恩給習近平賀電曝光！　這點顯示中朝關係升溫

北韓副外相聯合國大會演說：永遠不會放棄核武

金正恩大餅臉的秘密！日記者：血統不純正

北韓外務相崔善姬訪中　與王毅會談抗霸權

