「霜降後秋意濃」　專家：下週中部以北20度

▲台北市豪雨特報；基隆、新北大雨特報。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天是光復連假第一天，受到東北季風影響，氣象署針對台北市發佈豪雨特報；基隆、新北大雨特報。北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22-26度左右。氣象專家林得恩直言「霜降過後，秋意濃！」

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，季節轉替，氣溫下降，早晚溫差變大，氣候也趨於乾燥。今日，北部及東北部地區整天濕涼，氣溫介於攝氏21至26度左右；其它地區早晚也趨偏涼，低溫在攝氏22至25度之間，白天高溫約攝氏29至32度。離外島的澎湖及金門地區為陰時多雲天氣，氣溫在攝氏23至26度之間，明顯較上2週來的涼冷；馬祖地區則為陰天，氣溫在攝氏20至22度之間。

▲林得恩：霜降過後，秋意濃。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

未來1週的低溫預測，中部以北、宜蘭、金門及馬祖地區只有攝氏20至23度；南部、花東及澎湖地區也在攝氏22至25度之間。至於白天的高溫預測，北部、花東地區在攝氏26至31度之間，中南部地區維持在攝氏30至33度，宜蘭及金門地區攝氏24至27度之間，澎湖地區攝氏26至28度，馬祖地區高溫則在攝氏21至23度。霜降過後，秋意轉濃，留意溫度變化，保暖防寒！