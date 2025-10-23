國際火線／美國變成塔利班國家：使女的故事會預言成真？

▲《使女的故事》被翻拍成大受好評的同名電視劇。（圖／翻攝自Hulu）

文／朱錦華

加拿大作家兼女權主義者瑪格麗特·愛特伍 (Margaret Atwood)在1985年出版了一本預言性的反烏托邦小說：《使女的故事》(The Handmaid's Tale)。它不但預言了塔利班（或譯神學士）的興起和掌權（阿富汗的塔利班在1994年才崛起），對照美國今天的政情發展，其相似度更讓人不寒而慄。

故事描述在不久的未來，一個名為「雅各之子」(Sons of Jacob）的激進政治團體發動攻擊、殺死了美國總統和大部分國會議員後，利用神權意識形態發動革命，成立了「基列共和國」(Republic of Gilead)。這個軍事獨裁政權接著透過對《聖經舊約》的特殊解讀，建構了「基本教義派」的統治基礎及重組社會階級。在這個軍事化、階級森嚴的神權統治模式裡，最高統治者是一群被稱為「司令官」（Commanders．或譯主教）的人。

▲《使女的故事》作者瑪格麗特．愛特伍是加拿大國寶級作家。（圖／達志影像／美聯社）

而婦女權利遭到大幅度的剝奪和限制，淪為最底層階級：不准擁有金錢或財產、也不准接受讀或寫的教育；甚至淪為高官們生孩子的工具。上述種種，是不是跟塔利班統治下的社會很像？故事中的未來社會由於輻射和環境污染，嚴重影響了女性的生育。少數還能夠懷孕生育的女性遂被集中起來，稱為「使女」(Handmaid)。她們分別被指派到各個「司令」的府中，在其不能生育的髮妻的監督下「行房」，旨在為其繁衍後代。

這本小說之所以讓人不寒而慄，在於它非但精準預言了後來塔利班政權成立後、其統治下女性的命運，更遙遙呼應川普統治下美國社會的走向。2021年1月6日發生的「美國國會山莊暴動案」讓人們餘悸猶存。

▲2018年，伊莉莎白摩斯憑《使女的故事》獲金球獎劇情類最佳女主角獎。（圖／達志影像／美聯社）

而當今共和黨掌政下的美國，採取強烈的保守主義施政方針：禁止婦女墮胎、反多元性別平權、反移民、反宗教多元化。協助川普奪權的「2025年總統過渡計劃」(2025 Presidential Transition Project)，目前更是在逐步進行中（包括大幅裁減聯邦政府人員、派國民警衛隊進駐民主黨執政的各州「平亂」）。瑪格麗特·愛特伍預言的「基列共和國」，在美國誕生的可能性似乎已經越來越高。

《使女的故事》出版後獲獎無數，包括1986年的英國「布克獎」。它也被改編成廣播劇、歌劇和舞台劇。1990年被拍成電影（台灣譯名《世紀滴血》）。2017年被拍成同名電視劇（總共6季），並且多次獲得艾美獎和金球獎。