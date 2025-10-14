　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／諾貝爾和平獎，已經變成「搞笑諾貝爾」？

▲2025年諾貝爾和平獎得主馬查多。（圖／翻攝X@NobelPrize）

2025年諾貝爾和平獎得主馬查多。（圖／翻攝X@NobelPrize）

文／朱錦華

諾貝爾和平獎，在挪威當地時間10日揭曉。川普並未如他所願得獎；他很生氣。我也很生氣。因為我的願望是讓川普獲得「諾貝爾大滿貫」（所有獎項都頒給他）的。川普說，諾貝爾和平獎委員會「是一個有政治目的組織」。此話不假。

之前，他們很喜歡把這個獎頒給極權國家裡的異議分子，為的是宣揚西方的所謂自由、民主價值，迫使這些國家作出改變。例如前蘇聯時代，他們曾給頒人權鬥士沙卡洛夫(Andrei Sakharov)。2010年時，這個獎頒給了大陸著名異議分子劉曉波。用意莫不如此。1990年時，這個獎的得主是緬甸的翁山蘇姬。當然，後來翁山蘇姬對待羅興亞人的態度，讓諾貝爾和平獎變成了笑話。

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬。(圖／路透）

不過，鬧出這種笑話，也並非第一次。1973年頒給「促成越戰停火」的季辛吉與黎德壽、1994年頒給巴解領導人阿拉法特、以色列總理拉賓及外長裴瑞斯，以表彰他們讓中東地區走向和平。歷史證明，這根本是個超級大笑話。然而，諾貝爾和平獎委員會對製造這種笑話依然樂此不疲。今年就是一例。

得獎者揭曉前，美國總統川普的討論度最高。川普也當「贏」不讓的認為自己最有資格獲獎。但美國作為當今「世界警察」，調停幾場小規模衝突，根本是「小菜一碟」。然而，川普不斷放話要兼併加拿大為美國「第51州」、要奪回巴拿馬運河主權、還威脅丹麥要強行買下格陵蘭。更別說川普力挺納坦雅胡、提供軍火給以色列對加薩的巴勒斯坦人進行種族滅絕屠殺了。這種人可以獲頒諾貝爾和平獎？

▲▼美國總統川普非常想要獲頒諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

川普沒拿到諾貝爾和平獎，心裡很不服氣。（圖／達志影像／美聯社）

結果是，和平獎委員會想出了一個折衷的好點子：把獎項頒給了親美的委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)。誰也曉得，委內瑞拉現任總統馬杜洛(Nicolas Maduro)是川普的死對頭。目前，美國正以「走私毒品」的罪名在海上封鎖委內瑞拉，雙方戰火一觸即發。和平獎委員會在這個時候突然來這麼一招，豈可能是純屬巧合？

事實上，向和平獎委員會提名馬查多的，正是一票美國政客；當中包括國務卿盧比歐。他們用意很明顯，就是利用這個知名獎項再度重創馬杜洛的國際形象。誠然，馬杜洛是獨裁者。但這還不是從前任總統查維斯(Hugo Chavez)時代起，美國對委內瑞拉大規模且持續的制裁造成的？

▲▼ 諾貝爾和平獎傳出得主提早外洩疑雲。（圖／路透）

因為川普的示愛，讓諾貝爾和平獎近年來越來越受到關注。（圖／路透）

馬查多也很知趣，得獎後在X社群平台發文將此殊榮獻給委內瑞拉人民、還說要把這個獎獻給川普！有陰謀論者指出，馬查多有意借美國的力量推翻馬杜洛，讓自己上位。是否如此，且看未來發展。總之，和平獎委員會這次「間接頒獎給川普」，同樣是讓人發笑的操作。

國際社會有另一個獎叫「搞笑諾貝爾」。我建議，不妨把諾貝爾和平獎納入其中，就讓大家每年此時多一個笑話題材吧！

國際火線／諾貝爾和平獎，已經變成「搞笑諾貝爾」？

國際火線／諾貝爾和平獎，已經變成「搞笑諾貝爾」？

美財長證實「川習會未破局」

美財長證實「川習會未破局」

中國9日宣布對稀土物項實施出口管制，引起美國強烈不滿，美國總統川普甚至一度暗示要取消「川習會」，但事後又改口稱沒有取消。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）13日證實，川普仍計劃10月底在南韓會晤中國國家主席習近平，緩解雙方因貿易爭端帶來的緊張局勢。

川普抵以色列議會演說：中東迎來新曙光！

川普抵以色列議會演說：中東迎來新曙光！

英央行示警全球恐「劇烈修正」　分析師：多頭回檔是買點

英央行示警全球恐「劇烈修正」　分析師：多頭回檔是買點

川普赴加薩和平峰會、紅海復航有望　運河當局稱馬士基準備中

川普赴加薩和平峰會、紅海復航有望　運河當局稱馬士基準備中

即／川普抵達以色列！　鋪紅毯英雄式歡迎

即／川普抵達以色列！　鋪紅毯英雄式歡迎

諾貝爾和平獎馬查多委內瑞拉川普馬杜洛國際火線

