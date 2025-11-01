　
    • 　
>
地方 地方焦點

新北動保處強化比特犬管理　專案訪查輔導飼主守法飼養

▲比特犬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北動保處啟動比特犬專案訪查，全面追蹤輔導飼主落實管理。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處自2025年7月起啟動為期兩個月的「比特犬及攻擊性犬隻專案訪查」，透過電話及實地走訪205位飼主，評估飼養環境與犬隻行為，並追蹤照顧狀況。訪查結果顯示，多數比特犬與飼主互動穩定、情緒平和，動保處也將持續追蹤狂犬病疫苗注射情形。

近期比特犬攻擊事件引發社會關注，主要原因多與飼主未落實防護措施及犬隻訓練不足有關。犬隻攻擊行為往往與飼養環境及訓練密切相關，為協助飼主提升照護與行為管理知能，動保處於生命教育園區每月定期開設犬隻行為訓練課程，提供正向訓練與實務指導，歡迎飼主報名參加（報名網址：https://gov.tw/QaD），如有行為問題亦可透過課程獲得專業協助。

訪查過程中，也發現不少比特犬與飼主互動良好的案例。例如林口區一隻名為「阿醜」的比特犬，以穩定親人的性格打破社會對該犬種的刻板印象。飼主陳先生表示，自收養以來，阿醜始終展現溫順聰穎的特質，不僅對訪客主動示好，與家中小孩也相處融洽，成為家中重要的陪伴。

新北市動保處長楊淑方指出，目前新北市列管156隻比特犬，已加強宣導要求出入公共場所必須配戴透氣口罩、繫上1.5公尺以內牽繩，且由成年人伴同，違者將處3萬至15萬元罰鍰。動保處呼籲飼主落實犬隻訓練，外出時確實配戴口罩及牽繩，透過正確飼養與教育，提升社會對比特犬的理解與接納。

新北市動保處比特犬犬隻行為訓練課程

