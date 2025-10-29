　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國首創！新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

▲新北AI預警系統「神速應變」。（圖／新北市水利局提供）

▲新北水利局勇奪2025「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎，29日由成功大學林子平教授頒獎（左3），水利局副局長張修銘（右3）代表受獎。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

面對讓人膽戰心驚的極端氣候，新北市不再只靠人力跟老天爺賭運氣！市府憑藉著全國首創的智慧防汛系統，將繁雜的防汛工作濃縮到一支手機就能搞定，以創新科技全面提升防災效率，今（29日）勇奪2025「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎。新北市不僅是全國唯一獲此殊榮的水利單位，更展現了用科技打造韌性城市的絕對實力。

水利局長宋德仁表示，以前一遇到大雨，防汛人員得火速衝到現場，但資訊零散並有時間落差，往往影響防汛決策的判斷。如今透過智慧防汛平台，上至決策高層，下至第一線同仁，只要一支手機在手，就能像擁有千里眼一樣，即時掌握從天空到地底下的所有水情。這套系統讓防汛工作從過去的被動救災，徹底轉為主動應變，整體應變時間比以往至少提前了2小時以上，確保能第一時間精準掌握、迅速處理。

▲新北AI預警系統「神速應變」。（圖／新北市水利局提供）

▲新北水利局勇奪2025「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎，水利局領獎代表副局長張修銘（右）與頒獎者成功大學林子平（左）教授。

宋德仁進一步說明，智慧防汛平台以第一線防汛人員需求為導向開發系統，整合「全時監測、AI判斷、即時推播」，每分鐘可處理6萬筆數據，並即時同步推播至29區公所，大幅提升應變效能。此外，平台已在8座抽水站導入AI操作，將防汛決策從傳統單純依前池水位，進化為同時納入上游下水道水位資訊，提醒人員及時啟動或加開抽水機組，精準發揮抽水效能。

宋德仁指出，為有效騰出滯洪空間，新北在硬體上持續創新，運用16座抽水站進行預抽，可騰出57.8萬噸 滯洪空間，同時結合9所「透保水校園」建置了4.8萬噸容量，這些設施都能與平台串聯，進行遠端操作多次排空，大幅提升防洪成效。不僅如此，新北市更在制度上超前部署，早在2016年就率全國之先制定「透水保水自治條例」，要求各開發基地設置透保水設施，這項規定已累積提供約223.7萬噸容量。透過政府主導（抽水站/校園）與民間參與（建案）的公私協力與科技治理，新北已總計創造出近300萬噸的滯洪空間，成功打造更具韌性的智慧防災城市。

▲新北AI預警系統「神速應變」。（圖／新北市水利局提供）

▲智慧防汛超跑！新北靠AI「神速」預警，奪天下城市治理卓越獎首獎。

宋德仁說，智慧防汛平台的成效別只聽我說，實際案例中獲民眾肯定，就是最好的證明。以2024年8月15日新莊午後驟雨為例，雨勢驟增時，立即透過平台監控與推播機制啟動應變，中港大排依照提醒開啟緊急排洪閘門讓超量水體進入河廊滯洪，分擔排洪負擔，中港抽水站同步啟抽，使積水迅速退去。事後，有民眾王先生在「愛新莊我是新莊人」臉書社群留言公開肯定市府作為，評審委員也對新北市能迅速縮短積淹水影響時間的這套應變系統，給予最高評價。

水利局表示，此次榮獲第三屆「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎，關鍵在於智慧防汛平台的建置與應用，成功整合607處監視器進行即時積淹水影像辨識，並透過LINE自動推播至防汛群組，讓防汛人員得以提早2小時以上啟動應變，如此前瞻性方案值得其他縣市借鏡與推廣。

水利局說，今年共有22個城市、171件專案角逐，新北市憑藉「解決積淹水沉痾」、「發展智慧防汛平台」、「提升城市滯洪量能」三大創新作法，最終勇奪最高榮譽首獎，感謝評審團對新北防災治理的一致肯定。未來，水利局將持續以科技為後盾，提升城市韌性，守護市民安全，打造一座「不怕淹」的韌性城市。

▲新北AI預警系統「神速應變」。（圖／新北市水利局提供）

▲中港大排结合智慧防汛平台主動監控及推播，可遠端操作閘門即時滯洪，讓防汛更快速、防汛更安心。

▲新北AI預警系統「神速應變」。（圖／新北市水利局提供）

▲智慧防汛平台1支手機全盤掌握決策零時差。

▲新北AI預警系統「神速應變」。（圖／新北市水利局提供）

▲智慧防汛打造新北韌性城市，新北水利局獲2025天下城市治理卓越獎環境保護組首獎。

【更多新聞】

►猥褻13歲國中少女還誘拍不雅片　20多歲變態淫狼遭起訴續押

►警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

►軍人搭臺馬輪「偷鞋洩慾」留體液　女乘客驚呆

►代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

►「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子偷吃粿粿昔喊「啪啪啪」！悄刪文被抓到了
民眾黨2026首波議員提名出爐　北市現任4人、新竹2人拼連任
坣娜爆3年前罹癌！　堅強抗病魔：不讓人看出來
燕子口堰塞湖崩解狂瀉超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

全國首創！新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

挖土機超人拆彈成功　燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

燕子口堰塞湖崩解狂瀉15分超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失對比圖

日月光、矽品助陣　雲科大環教成果展亮眼登場

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

讓愛陪孩子一起畢業旅行　雲林慈善基金會用善意圓夢

文物故事+英語學習　故宮x佳音英語跨界合作聯名教材

新樓醫院推動「當責文化」　頒發團隊之星激勵全院向上

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

全國首創！新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

挖土機超人拆彈成功　燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

燕子口堰塞湖崩解狂瀉15分超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失對比圖

日月光、矽品助陣　雲科大環教成果展亮眼登場

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

讓愛陪孩子一起畢業旅行　雲林慈善基金會用善意圓夢

文物故事+英語學習　故宮x佳音英語跨界合作聯名教材

新樓醫院推動「當責文化」　頒發團隊之星激勵全院向上

球芽基金攜手台灣夏普　優化基層棒球隊閱讀環境

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

建議粿粿「跟家寧組團」！網紅開酸：說不定黑到谷底翻紅

外交部：中華民國政府對泰國王太后詩麗吉辭世深致哀悼

交往多年還是不結婚　女性不想結婚的5個理由

APEC將登場　外交部：我國10計畫獲補助、14場高階會議我國均出席

坣娜病逝粉絲都哭了　好友趙婷「她笑的時候，連天都亮了」

6月才見面「坣娜從不提病痛」！　友人聞死訊崩潰：不可置信

超時工作大腦真的變了！科學家揭「過勞腦」體積增加、情緒更敏感

舒淇自編導電影《女孩》　笑虧老公馮德倫:你不懂啦

地方熱門新聞

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

南投縣政府規劃草屯先導轉運站

草屯婦牢記中風辨識口訣救夫一命

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

甜美女孩變身國手！莊玉雪日練14小時首戰技職奧運拚奪牌

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

流感疫苗剩4成庫存11月起50歲以上台南市民可免費接種

太子爺慶生變看片趴！三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

王家貞痛批賴清德光電弊案連連、環境破壞嚴重有臉喊清廉愛鄉土？

輝達協理廖彥勛回饋母校助崑大棒球教育紮根延續夢想

高雄熱傷害暴增107%　白喬茵提風扇衣補助

業者推五行能量保養　搶攻身心療癒商機

更多熱門

相關新聞

新北雙溪土石流！道路遭淹沒「隆起龜裂」畫面曝

新北雙溪土石流！道路遭淹沒「隆起龜裂」畫面曝

今天到周三持續受東北季風影響，北部及東半部持續降雨，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭有局部大雨。新北市雙溪區赤皮倫北38線道4K至7K，因連日下雨造成土石流及道路隆起。

郵務車誤入河道滅頂　中華郵政：被淹7件包裹將補償

郵務車誤入河道滅頂　中華郵政：被淹7件包裹將補償

瑞芳警巡邏車停等紅燈　遭聯結車從後撞毀

瑞芳警巡邏車停等紅燈　遭聯結車從後撞毀

新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶　背後故事超暖心

新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶　背後故事超暖心

新北攜手緯穎永續基金會復育珊瑚

新北攜手緯穎永續基金會復育珊瑚

關鍵字：

新北市智慧防汛防災科技水利局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

快訊／王子道歉！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面