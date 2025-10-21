　
社會 社會焦點 保障人權

猥褻13歲國中少女還誘拍不雅片　20多歲變態淫狼遭起訴續押

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲透過IG誘國中少女猥褻、索裸照，許男遭起訴羈押（示意圖與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名20多歲許姓男子透過Instagram（IG）誘騙一名13歲少女，不僅對其強制猥褻，更多次慫恿她自拍裸露影像。基隆地檢署偵結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪起訴許男，法院並於16日裁准將其羈押。

檢警調查，許男透過IG結識13歲少女「小美」（化名），並在明知對方年僅13歲、就讀國中一年級的情況下，於認識數日後與其以男女朋友相稱，進而約出見面。許男在基隆市信義區一處停車場，將手伸入小美內衣撫摸胸部及下體，猥褻得逞。

得逞後，許男更進一步慫恿小美在臥室內，自拍裸露胸部照片傳送給他，隨後變本加厲，要求她拍攝下體影片，並透過IG傳送共3次。案經警方接獲通報，逮捕許男到案。

檢方偵查後，認定許男涉犯對未滿14歲女子強制猥褻，以及違反《兒童及少年性剝削防制條例》以引誘手段使少年製造猥褻行為電子訊號等罪，共計4次犯行。檢方近日偵結全案，依法起訴，並以有反覆實施犯罪之虞向法院聲請羈押獲准。

目前許男仍在羈押中，檢方已將全案移審基隆地方法院。法院於16日下午開庭審理後，於同日下午4時許裁准繼續羈押許男。

ETtoday新聞雲提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

【更多新聞】

►警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

►軍人搭臺馬輪「偷鞋洩慾」留體液　女乘客驚呆

►代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

►「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

►亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

相關新聞

通緝犯派出所「秒閃」　女友開車接應下場曝

通緝犯派出所「秒閃」　女友開車接應下場曝

基隆市一名葉姓通緝犯今年4月被帶回大武崙派出所後，因員警疏未上銬，竟趁隙衝出派出所，跳上黃姓女友接應的車輛逃逸。基隆地院近日審結，依脫逃罪判處葉男3月、黃女2月徒刑，而涉案的兩名員警則獲檢察官予以緩起訴處分。

撞死新北8旬嬤肇逃　惡駕遭收押

撞死新北8旬嬤肇逃　惡駕遭收押

即／冷血男撞死人竟逃跑！　檢方聲押禁見

即／冷血男撞死人竟逃跑！　檢方聲押禁見

基北北桃消防專技聯盟共學　提升設備設計與監造能量

基北北桃消防專技聯盟共學　提升設備設計與監造能量

海巡北部分署跑出團隊精神　落實「三安」使命

海巡北部分署跑出團隊精神　落實「三安」使命

