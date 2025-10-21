猥褻13歲國中少女還誘拍不雅片　20多歲變態淫狼遭起訴續押

▲透過IG誘國中少女猥褻、索裸照，許男遭起訴羈押（示意圖與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名20多歲許姓男子透過Instagram（IG）誘騙一名13歲少女，不僅對其強制猥褻，更多次慫恿她自拍裸露影像。基隆地檢署偵結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪起訴許男，法院並於16日裁准將其羈押。

檢警調查，許男透過IG結識13歲少女「小美」（化名），並在明知對方年僅13歲、就讀國中一年級的情況下，於認識數日後與其以男女朋友相稱，進而約出見面。許男在基隆市信義區一處停車場，將手伸入小美內衣撫摸胸部及下體，猥褻得逞。

得逞後，許男更進一步慫恿小美在臥室內，自拍裸露胸部照片傳送給他，隨後變本加厲，要求她拍攝下體影片，並透過IG傳送共3次。案經警方接獲通報，逮捕許男到案。

檢方偵查後，認定許男涉犯對未滿14歲女子強制猥褻，以及違反《兒童及少年性剝削防制條例》以引誘手段使少年製造猥褻行為電子訊號等罪，共計4次犯行。檢方近日偵結全案，依法起訴，並以有反覆實施犯罪之虞向法院聲請羈押獲准。

目前許男仍在羈押中，檢方已將全案移審基隆地方法院。法院於16日下午開庭審理後，於同日下午4時許裁准繼續羈押許男。

ETtoday新聞雲提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。