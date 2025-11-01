基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

▲基隆市啟動市場攤商租金減免方案，生鮮豬肉攤最高可領4萬元補助。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

因應非洲豬瘟疫情，中央自10月22日起實施生鮮豬肉及其製品禁運措施。由於貨源中斷，基隆多處傳統市場的豬肉及加工製品攤商暫停營業。為此，基隆市政府今（1日）宣布啟動「市場攤商租金減免方案」，針對公有及零售攤販集中場，自10月22日禁運禁宰限令起實際停業的攤商，減免1個月租金；其中生鮮豬肉攤再加碼補助1萬元，並可同時申請中央補助3萬元，每攤最高可獲4萬元補助。

謝國樑表示，面對非洲豬瘟防疫工作，市府全力配合中央政策，希望透過租金減免措施減輕攤商短期營運壓力，並將於疫後透過多元行銷方案，協助攤商恢復商機、重拾消費者信心。

產業發展處指出，全市受影響市場共17處，包括生鮮豬肉攤82攤及豬肉製品與食品攤196攤，合計278攤。其中以博愛市場、仁愛市場、成功市場與信義市場等地區受影響最為顯著。除租金減免外，市府也將協助推廣其他肉品與熟食替代商品，並於市場復業後舉辦行銷活動，提振買氣。

基隆市政府強調，後續如中央延長禁運期限，將持續滾動調整減免措施，並透過租金減免、行銷輔導與安全宣導等多面向策略，協助攤商度過防疫挑戰。符合條件的攤商可向產業發展處市場及商業發展科提出申請。