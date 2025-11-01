八里小貓誤入工廠夾層受困　新北動保處破牆救援成功

▲新北八里小貓受困鐵皮夾壁，動保員「拆地板、鋸雙洞」終救出。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處日前接獲民眾通報，八里區仁愛路某工廠內有一隻小貓受困於鐵皮外牆縫隙。動保處隨即派員趕赴現場，最終在工廠老闆娘與員工協力下成功救出小貓。小貓外觀無明顯外傷、活力充沛，並迅速喝完提供的牛奶。老闆娘也決定認養這隻與她們結緣的小貓。

通報人林小姐表示，上午在公司2樓近地板處持續聽見貓叫聲，擔心小貓無法自行脫困，因而通報動保處協助。動保員方英傑到場後，先與2位公司員工合力拆開兩層地板，卻未發現小貓蹤影。隨後至1樓重新確認聲音來源，判斷小貓受困於玻璃門與封死牆壁之間。老闆娘果斷同意拆除，救援人員即以槌子敲破玻璃門，雖見小貓現身，但牠又鑽往轉角深處並向上攀爬，增加救援難度。

▲救援出的小貓開心喝牛奶。

經動保員與現場人員討論，決定直接鋸開辦公室內牆。鋸出洞口後伸手觸及貓腳，但輕拉無法將小貓順利拉出，於是再鋸開靠近貓頭上方的第2個洞口以便救援。過程中動保員雖多次遭小貓咬傷，最終仍成功將貓咪自牆中抱出。老闆娘於救援前即表達認養意願，為此次行動畫下完美而溫馨的句點。

新北市動保處長楊淑方特別感謝熱心民眾在救援過程中提供協助，使任務順利完成。動保處也提醒，動物救援案件情況多變且具一定危險性，民眾若發現動物需救助，可撥打「1959」動保專線，或動保處24小時通報電話：02-2959-6353，動保處將盡速派員處理。