手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

▲瑞芳掃墓變迷途！陳女靠蘋果果腹，警消夜搜助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名陳姓女子日前上午從蘆洲搭計程車，前往瑞芳區海濱第18號公墓掃墓祭祖，卻因山路錯綜複雜不慎迷途，手機又留在車上失去聯繫，情況一度令人擔心。所幸警方與消防人員通力合作，歷經數小時搜尋後於晚間順利尋獲，讓焦急等待的司機終於鬆了一口氣，陳女以祭祖攜帶的蘋果果腹，沒有大礙。

警方指出，報案人為計程車司機翁姓男子（66歲），他於10月29日上午10時許，自蘆洲載送陳姓乘客至瑞芳區海濱里福龍宮下車。陳女表示欲前往附近公墓掃墓，並請司機在原地稍候。未料，翁男等候多時未見乘客返還，且發現其手機留在車內，多次上山尋找仍未發現蹤影，直至傍晚天色昏暗，遂報警求助。

警方接獲報案後立即派員趕赴現場，由瑞濱派出所警員黃昱齊、張榮勝及吳坤展等人調閱沿途監視器，確認陳女最後出現在籠山路口往海濱公墓方向後，隨即通報消防人員共同展開山區搜尋。經警消合作持續搜尋至晚上9時18分，終於在公墓山區內尋獲陳女，所幸其意識清楚、身體並無大礙。

陳女表示，因多年未返鄉掃墓且對山路不熟，加上岔路繁多導致迷途，期間僅以祭祖攜帶的蘋果果腹，耐心等待救援。警方與消防人員將其安全帶下山後，確認身體狀況良好，由報案人駕車送返家中休息。

瑞芳警分局呼籲，山區地形複雜，民眾上山掃墓或健行前應事先確認路線，並攜帶手機、照明設備與足夠飲水，避免單獨行動。警方同時感謝消防單位及地方民力支援，展現警消緊密合作的救援效率，使本起急難事件圓滿落幕。