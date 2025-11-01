張維倩痛批同黨議員跑來父親告別式作秀　點名張嘉玲「糟蹋家屬」

▲前議員張瑞山告別式。（圖／翻攝張維倩臉書）



記者杜冠霖／台北報導

新北市前議員張瑞山18日逝世，享壽71歲，日前在新北市立板橋殯儀館舉行告別式，總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌等人都前往現場哀悼。而張的女兒、新北議員張維倩昨（31日）晚上點名同黨議員張嘉玲，在會場上假公祭真作秀，把告別式當拉攏人脈場合，帶著一堆助理堵在出入口，工作人員請也請不走，「做人，真有這樣的道理嗎？張嘉玲！出來面對吧！毫無同理心的糟蹋我們家屬，你很得意嗎？」

張維倩表示，很多人都臉書上、私訊問她，爸爸告別式會場上是誰這樣侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來，她本來想平息，但家中長輩和好友都說，這不是為自己，是張瑞山老議員的人生畢業典禮，「你們不能忍氣吞聲，我們很難過，也很憤怒，是什麼樣的人做得出這種沒人性的行為，為什麼有人要把爸爸告別式當作自己打知名度的秀場，誰能料到，如此失德之舉，竟是來自民意代表。」

張維倩說明，告別式裡，賴清德總統、蘇貞昌院長、秘書長、立委都來致意，長官親友哭成一片，在這樣的悲傷裡，她早早派了一群助理站在告別式出入口，全程兩個多小時，對著來賓一一握手、招呼、寒暄，「我竟無察覺，還得靠鄉親看不下去提醒我，說我這個女兒不孝，讓爸爸的告別式淪為他人政治作秀、拉攏人脈的場合卻沒馬上阻止」。

張維倩質疑，沒有先問一句，也沒有徵得任何同意，就帶著一堆助理堵在告別式出入口，工作人員請也請不走，「做人，真有這樣的道理嗎？什麼時候政治人物可以如此沒有底線？我說的就是你，張嘉玲！出來面對吧！喪家的眼淚不該成為你利用的工具，理性寬容不該成為你張嘉玲欺負的對象。請你向中和的鄉親交代，你張嘉玲在我爸爸告別式上的所作所為，毫無同理心的糟蹋我們家屬，你很得意嗎？」

