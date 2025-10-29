　
地方 地方焦點

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

▲新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲迎接萬聖節，林口李科永紀念圖書館特別推出「書中人物變裝趴」，邀請社區親子裝扮成最喜歡的書中角色，到圖書館感受充滿書香氣息的萬聖節。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接萬聖節，新北市林口李科永紀念圖書館特別推出「書中人物變裝趴」，邀請社區親子在10月31日（星期五）晚上裝扮成最喜歡的書中角色。只要當天變裝並完成指定挑戰任務，或是借閱10本書，即可獲得萬聖節驚喜包，感受充滿書香氣息的萬聖節。

為推廣家庭閱讀，同時讓民眾體驗異國文化，新北市林口李科永紀念圖書館特別規劃這場充滿書香的萬聖節變裝活動，邀請親子發揮創意，打扮成自己最喜愛的書中角色，於萬聖節晚上來到圖書館，與大家分享喜愛的書籍，並挑戰「魔法任務」闖關遊戲。

除了變裝活動，家長也可以陪伴孩子閱讀應景的萬聖節繪本。「故事南瓜書展」精選萬聖節主題圖書，讓這個節日除了糖果與裝扮，更有故事的陪伴！此外，還有萬聖節主題的親子閱讀活動，包括三場結合閱讀與職業體驗的「魔法職業出任務」，分別為11月1日「小小建築師夢工坊」、「小小考古探險隊」，以及11月2日「小小醫生繪本診療室」，引導孩子透過有趣的繪本故事認識各種職業，打造獨一無二的閱讀變身經驗。

11月2日「魔法角色創作坊—我家的角色，住在書裡！」則邀請2025年獲選波隆那插畫展的插畫家張筱琦，和大家分享繪本角色的發想過程，並帶領親子學員一起創作故事主角。10月29日及11月9日的「銀幕上的魔法英雄」，將放映《新‧超人力霸王》與《超熊瑪琪－英雄再起》，帶大家感受動畫的影像魔力。

11月1日至11月9日期間，還有趣味的「圖書館大冒險－閱讀魔法續航站」，只要完成指定的魔法任務，便可獲得神秘小禮。詳細活動資訊及報名方式，請至新北市立圖書館網站查詢。

