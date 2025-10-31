新北輔具服務全國領先　新北輔具EasyGo APP勇奪2025城市治理卓越獎

▲新北市社會局以「新北輔具EasyGo APP」整合醫療與長照資源，榮獲《天下雜誌》城市治理卓越獎社會進步組優選肯定。

圖、文／新北市政府提供

新北市政府社會局推動「新北輔具EasyGo APP」成功整合醫療、長照與輔具資源，不僅讓出院個案在「負1天」即能取得輔具，更透過專家系統及規則引擎等「智慧化工具」結合雲端科技，打造高齡友善的智慧照護環境。此創新服務不僅節省龐大經費，也兼顧環境永續，展現跨局處協作精神，更貼近民眾需求。因此榮獲2025年《天下雜誌》城市治理卓越獎「社會進步組」優選肯定。

出院準備「負1天」 無縫接軌照護不中斷

新北市率全國之先推動「輔具出院準備目標 -1天」作業模式，當個案即將出院時，輔具中心接獲醫院通報後，24小時內即派員床邊服務，讓民眾在出院前即可取得輔具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於無補助或短期使用者，新北市也提供免費二手輔具借用，確保照護不中斷。

113年回收逾2萬件輔具 節省公帑1.3億元

新北市長期推動輔具資源再利用，成效全國第一。113年共回收 20,313件 二手輔具，估計總價值約 1億元，並成功媒合 16,511件 給有需求的案家，為市庫節省約 1.3億元 補助經費。

新北市輔具中心主任楊忠一表示，回收輔具以輪椅、助行器、洗澡便盆椅最大宗，這些移行輔具對於提升居家照護品質、降低照顧負擔有關鍵幫助。此外帶輪便盆椅和氧氣製造機需求者眾多，民眾家中如有不需再使用者，歡迎捐贈給新北市輔具中心。





EasyGo APP無紙化 服務效率翻倍再升級

新北市自106年啟動「輔具超音速計畫」，112年正式推出「EasyGo APP」與RWD網站，整合線上申請、媒合、補助查詢，利用專家系統智慧化工具，以圖像引導選用輔具，並串聯超過1,400家特約廠商，實現免紙本、免簽章線上服務，大幅縮短申請與核銷時間。

環境永續：節紙減碳6.84噸

過去輔具評估、核定、核銷需印製通知書、切結書等文件，每案平均用紙約10張，新北市推動無紙化後，所有紀錄與文件皆可由民眾端下載，除減少紙張浪費與掛號郵寄碳排，也降低文件遺失風險，讓民眾輕鬆完成所有申請流程，實踐環境永續，估計每年約省下38萬張紙及6.84噸碳排放。

（新北市政府社會局廣告）





打造高齡友善智慧城市

新北市政府輔具政策推動不僅節省公帑，更創造資源再利用的善循環，兼顧照護需求與環境永續。「未來，我們會持續優化數位服務與實體據點，讓輔具服務更貼近每一位市民，實現『輔具到家不等待、照護接軌不斷線』的願景。」

民眾如有關二手輔具捐贈或需求，可與輔具中心聯絡，運用「新北輔具EasyGo APP」https://atrc.aihsin.ntpc.gov.tw/NewsInfo/76申請。