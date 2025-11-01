花東「旅宿1+1專案」住2晚3800元起　機加酒3399

▲花東推出旅遊優惠盼旅客回流。（圖／花東縱谷國家風景區管理處提供）

記者李姿慧／台北報導

歷經地震與風災洗禮的花東，正重新綻放活力，為感謝外界協助花東復原，花東縱谷國家風景區管理處攜手東區觀光圈 East of Taiwan，推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動，包括住宿2人2晚3800元起外，機加酒也推出3399元優惠。

為吸引民眾災後再次走進花東，重新體驗這片土地的力量，花東縱谷國家風景區管理處攜手地方觀光業者推出優惠，其中「1+1幸福專案」以跨旅館或跨民宿的兩晚優惠組合為主打，讓旅客能彈性選擇住宿和規劃花東行程，活動自114年11月1日起至115年2月28日止，推出兩種方案，旅館套裝兩人兩晚優惠價4999元，民宿套裝兩人兩晚優惠價3800元。

此外，立榮航空更加碼推出「出鏟回饋價」，搭配住宿專案享台北-花蓮「雙人」來回機票優惠3399元，優惠限定12月底前，不分平假日。

「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」抽獎活動，則自11月1日至115年2月28日期間開跑，於東區觀光圈East of Taiwan合作的食宿遊購行商店消費每滿500元，即可登錄發票參加抽獎，每月可抽住宿券、3C產品及花東大禮包等獎品。

另於光復鄉消費的旅客可加碼抽獎，有機會獲得iPhone 17與台糖住宿券。活動最終再加碼的「鏟出幸福獎」，將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆等多項大獎。

花東縱谷國家風景區管理處表示，有關各旅館適用日期與規範略有不同，旅客可於訂房前確認相關內容。若遇颱風、交通中斷等不可抗力因素，第二晚可於三個月內延期使用。