台灣好行串連故宮南院等嘉義景點　民雄小旅行推薦

▲▼ 免開車輕旅行！搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

如果想安排一場輕鬆小旅行，不用煩惱開車或停車問題，不妨搭乘「台灣好行－故宮南院線」，串連嘉義多個熱門景點與特色觀光工廠。嘉義縣文化觀光局推薦民雄在地人氣景點「福日小売所」，是情侶、好友體驗手作與品嚐美食的理想地點。

「福日小売所」從民雄火車站步行約7分鐘即可抵達， 店鋪風格獨特，設有手作體驗空間，提供純銀對戒、黃銅鑰匙圈等金工課程，由專業老師帶領，讓旅客親手打造專屬紀念。

課程時間約1至2小時，適合安排在小旅行之中，店家推出4人同行享9折優惠，部分課程還可折抵餐點消費，讓旅客一次體驗手作與美食。

「福日小売所」的招牌料理波隆那肉醬由店主親自熬製，搭配義大利麵或起司肉醬薯塊都大受好評，濃郁味道深受遊客喜愛。飲品蜜蘋冰美式、福日奶茶也很受歡迎，不少旅客表示，在舒適空間做金工，接著品嘗美食，是午後休憩的最佳場所。

民雄火車站周邊也有多處值得造訪的景點與美食，如到「鵝肉一條街」品嚐在地料理及傳統小吃「椪皮麵」，或造訪歷史氛圍濃厚的民雄日式招待所與廣播文物館，讓整趟旅程更具深度。

文觀局說明，「故宮南院線」不僅可前往民雄，也能順遊新港奉天宮、培桂堂、旺萊山、板陶窯、金桔觀光工廠及嘉義酒廠等景點，對外地旅客而言，出了高鐵站後就能轉乘到達，省去開車與停車的負擔。

即日起至10月31日止，凡搭乘「台灣好行－故宮南院線」並完成「「LINE嘉搭好行 x 集章趣」集章活動，即有機會獲得iPad、住宿券、門票與在地伴手禮等豐富獎品，活動期間不定期推出搭車抽獎，更多即時資訊歡迎追蹤「台灣好行 故宮南院線」官方粉絲專頁，或加入「慢遊嘉義」LINE@（@chiayitravel）。