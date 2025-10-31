　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣好行串連故宮南院等嘉義景點　民雄小旅行推薦

▲▼ 免開車輕旅行！搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 免開車輕旅行！搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

如果想安排一場輕鬆小旅行，不用煩惱開車或停車問題，不妨搭乘「台灣好行－故宮南院線」，串連嘉義多個熱門景點與特色觀光工廠。嘉義縣文化觀光局推薦民雄在地人氣景點「福日小売所」，是情侶、好友體驗手作與品嚐美食的理想地點。

▲▼ 免開車輕旅行！搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄 。（圖／嘉義縣政府提供）

「福日小売所」從民雄火車站步行約7分鐘即可抵達， 店鋪風格獨特，設有手作體驗空間，提供純銀對戒、黃銅鑰匙圈等金工課程，由專業老師帶領，讓旅客親手打造專屬紀念。

課程時間約1至2小時，適合安排在小旅行之中，店家推出4人同行享9折優惠，部分課程還可折抵餐點消費，讓旅客一次體驗手作與美食。

▲▼ 免開車輕旅行！搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄 。（圖／嘉義縣政府提供）

「福日小売所」的招牌料理波隆那肉醬由店主親自熬製，搭配義大利麵或起司肉醬薯塊都大受好評，濃郁味道深受遊客喜愛。飲品蜜蘋冰美式、福日奶茶也很受歡迎，不少旅客表示，在舒適空間做金工，接著品嘗美食，是午後休憩的最佳場所。

民雄火車站周邊也有多處值得造訪的景點與美食，如到「鵝肉一條街」品嚐在地料理及傳統小吃「椪皮麵」，或造訪歷史氛圍濃厚的民雄日式招待所與廣播文物館，讓整趟旅程更具深度。

▲▼ 免開車輕旅行！搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局說明，「故宮南院線」不僅可前往民雄，也能順遊新港奉天宮、培桂堂、旺萊山、板陶窯、金桔觀光工廠及嘉義酒廠等景點，對外地旅客而言，出了高鐵站後就能轉乘到達，省去開車與停車的負擔。

▲▼ 免開車輕旅行！搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄 。（圖／嘉義縣政府提供）

即日起至10月31日止，凡搭乘「台灣好行－故宮南院線」並完成「「LINE嘉搭好行 x 集章趣」集章活動，即有機會獲得iPad、住宿券、門票與在地伴手禮等豐富獎品，活動期間不定期推出搭車抽獎，更多即時資訊歡迎追蹤「台灣好行 故宮南院線」官方粉絲專頁，或加入「慢遊嘉義」LINE@（@chiayitravel）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光
粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣好行串連故宮南院等嘉義景點　民雄小旅行推薦

嘉縣響應世界中風日 　呼籲定期量血壓、規律運動、均衡飲食

年長者突發身體不適倒路中　中埔警即時搶救

中信慈善基金會孩子夢想天地　大埔鄉和平社區兒少陪伴計畫揭牌

嘉義水上全民運動館11/5前免費試營運　全年只休除夕初一

特殊需求者潔牙競賽　嘉義縣推動口腔健康大作戰

大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長　全力推動地方建設及民生服務

企業社會責任　嘉義縣「金融服務愛心公益嘉年華」11月8日登場

用生命故事點亮青年　獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

桃青提案所績優提案團隊決選出爐　山腳狗創意奪冠

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

台灣好行串連故宮南院等嘉義景點　民雄小旅行推薦

嘉縣響應世界中風日 　呼籲定期量血壓、規律運動、均衡飲食

年長者突發身體不適倒路中　中埔警即時搶救

中信慈善基金會孩子夢想天地　大埔鄉和平社區兒少陪伴計畫揭牌

嘉義水上全民運動館11/5前免費試營運　全年只休除夕初一

特殊需求者潔牙競賽　嘉義縣推動口腔健康大作戰

大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長　全力推動地方建設及民生服務

企業社會責任　嘉義縣「金融服務愛心公益嘉年華」11月8日登場

用生命故事點亮青年　獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

桃青提案所績優提案團隊決選出爐　山腳狗創意奪冠

大谷翔平連炸5發特大號全壘打！練完開心撿球　美記者：令人感動

iOS 26.1更新太實用！繁中AI、鬧鐘防誤觸、透明度自訂全都有

張庭15歲女兒長大了！拍全家福「露纖腰長腿」驚豔網：有超模氣質

平日通勤人潮擠爆　北捷板南線加密班次提早至7點30分實施

中華民國國旗登APEC！台灣代表林信義出場　韓媒轉播字幕登TAIWAN

看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

邪教「聖母」林欣月打死信徒　閃過重罪未依傷害致死判刑原因曝

國道12處霧區設閃光黃燈　明天起事故自動示警

媲美異塵餘生！《天外世界2》解禁開84分　外媒盛讚：RPG巔峰

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

【功德一直扣？】男示範朗誦《南無寶可夢真經》　網友：唸完迴向給小智？

地方熱門新聞

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

竹溪整治最後拼圖！水質淨化場第二期動土啟航

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

桃青提案所績優提案團隊決選　山腳狗創意奪冠

日籍醫學生走進台南消防東門分隊見證台灣救援專業實力

嘉義水上全民運動館　11/5前免費試營運

桃園4處UCC輕急症中心　11/2上線

公所秘書陳正益代理鄉長　推動大埔鄉建設及民生服務

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

嘉義縣「金融服務愛心公益嘉年華」11/8登場

嘉義縣推動口腔健康大作戰

更多熱門

相關新聞

疑犬隻闖入國道…釀嘉義水上段「2汽車追撞」！

疑犬隻闖入國道…釀嘉義水上段「2汽車追撞」！

國道1號北上271.3公里處29日深夜發生一起車禍！疑似有犬隻闖入車道內，50歲何姓駕駛閃避不及撞上，翻覆至內側車道，而另名21歲謝姓男駕駛因閃避不及追撞何男車輛，全案造成1人受傷。

公所秘書陳正益代理鄉長　推動大埔鄉建設及民生服務

公所秘書陳正益代理鄉長　推動大埔鄉建設及民生服務

在北海道遇到熊！她曝路段：要小心

在北海道遇到熊！她曝路段：要小心

假冒區公所創粉專！詐團開免費課吸引民眾　拐虛幣假投資

假冒區公所創粉專！詐團開免費課吸引民眾　拐虛幣假投資

高鐵站搭Uber可享點數回饋　再抽1600元等值車票

高鐵站搭Uber可享點數回饋　再抽1600元等值車票

關鍵字：

旅遊故宮南院線民雄手作料理嘉義

讀者迴響

熱門新聞

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面