「台鐵假期」玩國旅明年初上線　七星奢華「寢台列車」還要評估

▲台鐵將推出台鐵假期國旅行程，明年初上線。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

瞄準鐵道觀光市場，台鐵公司將首度推出「台鐵假期」，聯手旅行社推出「鐵+酒」以及國旅鐵道觀光行程，於台鐵假期平台銷售，預計明年初上線營運。此外，台鐵內部也正在評估推出奢華「福爾摩沙寢台列車」可行性，移動式「七星級飯店」觀光列車是否上路，評估結果預計明年出爐。

台鐵已著手規劃推出「台鐵假期」，由台鐵公司與旅行社合作推出的整合性旅遊產品，內容包含車票、住宿、景點、餐飲等套裝行程或自由行行程，預計明年初上線，推動國旅鐵道觀光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司副總劉雙火表示，目前「台鐵假期」規劃類似「高鐵假期」，台鐵將設置一個平台，提供合作旅行社申請銷售和上架國旅商品，譬如花東一日遊或三日遊，搭乘台鐵列車並搭配旅行社的地接安排當地行程，預期花東將有許多特色行程，日前招商大會已有10多家旅行社來接洽，後續完成簽約、平台設計、旅行社商品設計後，希望明年初可以推出。

▲台鐵公司副總劉雙火。（圖／記者李姿慧攝）

過往台鐵曾構想推動奢華「福爾摩沙寢台列車」，把「七星級飯店」搬到火車上，觀光列車上預計會有豪華套房，還有景觀車廂，讓旅客躺在車廂內看星空、日出。

劉雙火表示，寢台列車案目前正委託顧問公司評估中，需考量打造列車的投資成本、收益和盈餘，以及周邊行程和產品搭配，是否推出將視明年出爐的評估結果後再討論。