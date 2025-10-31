秋冬親子賞鳥遊開航！嘉義「鷺境」生態旅程超好玩

▲▼ 「鷺境嘉義」親子賞鳥遊開航，秋冬濕地生態旅程超好玩 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年10月至翌年4月，台灣西南沿海濕地為候鳥的快樂天堂，而嘉義縣東石、布袋一帶更因豐富的生態資源，成為了候鳥南來北往的重要落腳點，嘉義縣文化觀光局特別推出親子賞鳥遊「鷺境嘉義」，邀全台大小朋友一同踏上趣味的賞鳥之旅。

縣府今28日舉行宣傳記者會，縣長翁章梁化身「機長」，與藝人謝京穎扮演的空服員帶領貴賓搶先「鷺境」，分享嘉義秋冬限定的5大賞鳥攻略，並透過濕地導覽、在地特色體驗與集章活動，讓親子家庭能近距離感受這片自然奇景。

嘉義縣擁有山、海、平原，自然資源極為豐富，每年秋冬，東石、布袋等濱海沿岸更吸引了許多候鳥來嘉度假，最受歡迎的景點包括朴子溪口濕地、鰲鼓濕地森林園區、新岑公園、布袋濕地生態園區、好美寮濕地、嘉義新塭鹽田（新塭滯洪池）等6大賞鳥熱點，捕捉美麗身影。

其中，最受矚目的3大明星候鳥，像是國際瀕危的黑面琵鷺、可愛的琵嘴鴨，以及擁有紅色長腿的高蹺鴴，每年如期報到，總能吸引大小鳥迷拍照打卡。翁章梁也在現場分享黑面琵鷺、高蹺鴴的台語唸法，黑面琵鷺稱為烏面抐桮（oo-bīn-lā-pue），而高蹺鴴取其長腳特徵，就稱為躼跤仔（lò-kha-á）。

文觀局今年特別設計「鷺境嘉義候鳥護照」，推出「集章贈限定候鳥造型吊飾」活動，從11月1日起，遊客只要到集章點完成體驗或消費，就能獲得戳章，集滿3枚即可兌換可愛的候鳥造型吊飾。

此次11大親子體驗集章點，推薦可以到東石、布袋等海區體驗親子遊程，包含元泉益食品工廠、布袋海上巴士、白水湖蚵學家、向禾休閒漁場、好美船屋（好美農漁產）、余順豐花生觀光工廠、志哥的漁塭人生、東石50分Life工作室、東石外傘頂洲（凱旋號）、洲南鹽場以及鰲鼓濕地生態展示館等在地業者，從漁村生活到農產特色，保證讓大小朋友玩得開心又充實。

此外也推出3處專業候鳥導覽，由社團法人高雄市野鳥學會、嘉義市野鳥學會以及鰲鼓濕地解說服務團隊提供免費或收費的候鳥觀察行程，帶領遊客深入濕地，認識鳥類生態、學習尊重與保護自然環境，體驗最自然的生態課堂，更多活動資訊可上嘉義縣文化觀光局FB查詢。

翁章梁表示，嘉義沿海原本非常多曬鹽的地方，現在都變成候鳥的棲息地，目前已有1,138隻黑面琵鷺，曾發現最多到1,500多隻，嘉義變成候鳥駐足的天堂，能觀察到鳥類在嬉戲、求偶、覓食，貼近自然生態放空心靈，暫時平靜、沉澱生活。