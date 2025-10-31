轉機順便玩台灣「可領600元機場消費券」　明天起開放線上登錄

▲為鼓勵國際旅客來台轉機入境，觀光署祭出600元機場消費券吸客。（資料圖／桃園機場公司）

記者李姿慧／台北報導

為吸引國際轉機旅客入境，體驗台灣魅力，交通部觀光署11月1日起將推出「轉機入境・好禮等你」(Enter Taiwan, Enjoy a Gift)活動。凡持非中華民國（台灣）護照，經由桃園國際機場轉機並於轉機期間入境、停留不超過24小時的旅客，可獲贈價值新台幣600元的機場消費券。

觀光署表示，「轉機入境・好禮等你」活動自11月1日中午12時起開放線上登錄，至115年10月31日止。活動特別針對轉機入境旅客，希望透過實質誘因，鼓勵國際旅客利用轉機時間走出航廈、探索桃園機場的特色商店與台灣美食，進而提升台灣的國際能見度與重遊吸引力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

旅客可於活動網站登錄基本資料，抵達桃園國際機場入境後，持護照及次段國際航班登機證，前往交通部觀光署桃園機場旅客服務中心領取600元機場消費券。消費券可於桃園國際機場內之合作商家使用，範圍涵蓋餐飲、免稅店、紀念品店及其他零售服務等。

觀光署指出，台灣地理位置居亞洲樞紐，各大航空公司持續增加來台航線與航班。外籍航空部分，阿聯酋航空自114年8月起將杜拜—台北直飛航線增為每日兩班，阿提哈德航空亦於同年9月8日開航阿布達比—台北直飛航線，吸引中東及歐洲旅客經由台北轉機前往其他目的地，提升台灣在國際航空網絡中的轉運地位。

由於桃園國際機場為台灣主要國際門戶，轉機旅客人數龐大。觀光署表示，期盼藉此次活動，吸引更多國際旅客利用轉機時間入境，體驗台灣的美食與文化，活絡機場商圈發展，並推動觀光經濟多元成長。

觀光署強調，未來將持續與桃園機場公司及航空公司合作，推出更多轉機入境優惠與行銷方案，深化旅客對台灣的好感，打造「熱情、便利、好玩的國際中轉樞紐」形象，推動台灣從「轉機地」邁向「旅遊目的地」。