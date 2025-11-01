　
生活 生活焦點

旅客衝台鐵駕駛室抱怨誤點　司機被煩到「給他行調無線電話」客訴

▲▼台鐵內灣支線一男倒臥鐵軌死亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台鐵內灣支線。（資料圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一列1802次區間車在內灣線疑似撞到異物導致熄火，台鐵緊急調度編組更換，列車延誤，一名旅客因不滿誤點影響轉乘，竟衝往駕駛室找司機員理論，干擾司機員行車，被纏得受不了的司機員最後違規將內部行車調度無線電話交給旅客，讓旅客直接跟行控中心「客訴」。台鐵表示，將加強教育訓練。

昨日一列1802次內灣線區間車於千甲=新莊間西線疑似撞到異物，導致引擎熄火，誤點19分到竹東站，台鐵調度與1801次列車換編組，1801次車上旅客因不滿受影響被延誤，竟憤而衝向駕駛室找上司機員狂抱怨列車延誤，來不及換乘其他車次，大亂司機員行車。

最後司機員受不了，為安撫乘客情緒，最後竟直接將內部的行車調度無線電話交給旅客，讓旅客與行控中心第8台控制員對話，當場客訴列車延誤影響其轉乘行程。

對此，台鐵公司說明，10月31日1802次因疑似撞到異物停車檢查，為避免列車連鎖延誤，請旅客換乘至1801次，致原車次旅客行程延誤27分鐘，旅客直接至駕駛室找司機員抱怨，嚴重干擾行車運轉，司機員為免分心發生危險，請行控員代為說明。

台鐵公司坦言，此舉確有違台鐵公司行車調度無線電話使用規定，台鐵公司將予以加強教育訓練。

台鐵也呼籲，旅客乘車途中如有需要協助，可透過手機簡訊0921-765-125或撥打(02)2191-0096，由台鐵公司客服人員立即轉知該次列車長前往處理；列車行駛中切勿干擾司機員之駕駛，共同維護行車安全。

10/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【世堅本人認證】看小朋友模仿影片 王世堅驚呼「超像」XDD #萬聖節

為吸引國際轉機旅客入境，體驗台灣魅力，交通部觀光署11月1日起將推出「轉機入境・好禮等你」(Enter Taiwan, Enjoy a Gift)活動。凡持非中華民國（台灣）護照，經由桃園國際機場轉機並於轉機期間入境、停留不超過24小時的旅客，可獲贈價值新台幣600元的機場消費券。

台鐵內灣線列車延誤旅客司機員行車調度無線電

