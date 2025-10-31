台鐵產工怒吼「依法休假無罪」　發起絕食100小時抗議

▲台鐵產業工會發起絕食100小時，抗議2017年依法休假案遭判敗訴。（圖／台鐵產工提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵產業工會2017年春節發起「依法休假」抗議過勞班表，事後337名員工被送考成委員會依曠職懲處，該案一審原判工會部分勝訴，台鐵公司上訴後，情勢逆轉，最高法院改判工會和337名員工敗訴。不滿該判決，台鐵產業工會11月6日到10日發起為期100小時的絕食抗議行動，怒吼「判決無理、依法休假無罪」。

2017年台鐵產工為向台鐵爭取血汗班表改革、待遇改善，發動「春節依法休假抗爭行動」，以國定假日依法休假方式向台鐵資方施壓，最終雖然成功爭取到班表改制、設置夜點費等改善，但有337名員工在後續遭到台鐵局懲處，工會也展開長達將近10年的行政救濟之路。

該案在台北高等行政法院一審判工會勝訴，更一審判工會部分勝訴，事後台鐵、勞動部提出上訴，情勢卻翻盤了，最高法院改判工會和337名員工敗訴。

台鐵產業工會指出，該案爭議點在於，勞動部裁決認為員工應於班表排訂後7天內請假、或於放假日前7天請假，因此台鐵局懲處員工不構成打壓。然而勞動法規對於國定假日放假權利，國定假日勞工無出勤義務，雇主需徵得勞工同意始得出勤，勞動部透過裁決繞過修法，自我限縮勞工國定假日權利。

工會進一步表示，過程中台北高等行政法院2度判決產工勝訴，勞動部與台鐵公司卻堅持上訴打壓爭取改革員工，而最高行政法院近期判決出爐，推翻前述所有判決判產工敗訴，判決不僅限縮工會活動規模與範圍，也影響未來所有打算爭取的工會，更糟糕的是認同資方不用經過勞工「明確同意」國假出勤，來限縮勞工國定假日權利，影響數百萬廣大勞工，無視勞資關係中勞工請假的弱勢處境。

台鐵產工強調，工會無法認同這樣完全偏向資方、打壓推動改革勞工的判決，因此將於11月6日至11月10日，進行為時100小時的絕食抗議，也邀請所有支持產工、支持國假權益、捍衛工會活動者一起參與。