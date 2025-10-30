　
    • 　
>
台鐵×東武鐵道締結10周年　Spacia車頭首來台「12月現身北車」

▲▼東武鐵道觀光特急「日光詣 SPACIA」車頭首度來台，12月將於台北車站亮相。（圖／台鐵公司提供）

▲東武鐵道觀光特急「日光詣 SPACIA」車頭首度來台，12月將於台北車站亮相。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵與東武鐵道締結姊妹今年12月18日將邁入第10年，為慶祝10周年，台鐵除即日起在南港站設置台日人氣觀光列車展覽外，12月也將在台北車站展示首度來台、東武鐵道贈送的觀光特急「日光詣 Spacia」機車頭，預計展出1年。

台鐵與東武鐵道2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，並曾推出交換乘車券交流，為慶祝今年12月18日雙方友好締結10周年紀念，台鐵與東武鐵道今於南港車站舉辦「台日雙鐵友好交流10週紀念-觀光列車」展場揭序儀式，並預定12月在台北車站展示雙方曾交換車廂彩繪的「Spacia」車頭，合力推廣鐵道觀光魅力，期望創造台日觀光客互訪熱潮。

▲▼台鐵與東武鐵道今於南港車站舉辦「台日雙鐵友好交流10週紀念-觀光列車」展場揭序儀式。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵與東武鐵道今於南港站舉辦「台日雙鐵友好交流10週紀念-觀光列車」展場揭幕儀式。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵與東武鐵道今於南港車站舉辦「台日雙鐵友好交流10週紀念-觀光列車」展場揭序儀式。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵公司副總劉雙火表示，台鐵跟東武鐵道雙方2015締結以推展鐵道觀光出發，除了大樹號的修復和推廣、台日鐵道票券交換外，2016年台鐵 PP自強號彩繪成日本東武鐵道的「日光詣SPACIA」黃金列車，2019年開始與東武鐵道在南港站布置人氣觀光列車展覽專區，南港站為三鐵共構車站，人潮相當多，展覽也吸引不少台灣旅客前往東武鐵道。

劉雙火表示，2021年以前台鐵與東武鐵道雙方推出票券交換，台鐵的自強號車票去東武鐵道可以搭乘淺草線等列車，台灣旅客去東武鐵道換票一年約超過500旅次以上，不過東武鐵道旅客來台搭乘台鐵旅客約百件，東武鐵道考量落差大、日方成本較高情況下取消。

不過劉雙火強調，但即便2021年雙方沒有票券交換後，台灣的旅客前往搭乘東武鐵道旅客仍很多，一年超過2千到3千人，顯示雙方締結合作包括展覽等活動推展了雙方鐵道觀光。

▲▼台鐵公司副總劉雙火。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵公司副總劉雙火。（圖／記者李姿慧攝）

劉雙火指出，台鐵借鏡東武鐵道推展觀光鐵道成功案例，2020年開始台鐵也推出鳴日號、藍皮解憂號、海風號和山嵐號等觀光列車，12月18號也是台鐵和東武鐵道雙方締結友好10周年，台鐵12月份會在台北車站東側展出東武鐵道贈送的「Spacia」機車頭，展期預計一年。

台鐵與東武鐵道聯手推展台日觀光，台鐵表示，南港車站自108年舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」以來，已成為促進台日雙鐵觀光友好推廣的交流會場，此次10周年紀念展再次更新南港車站展覽會場，主要介紹台日的人氣觀光列車，有台鐵的海風號、山嵐號、鳴日號、藍皮解憂號及SL蒸汽火車，東武鐵道則是日光詣 Spacia(黃金列車)、Revaty、SpaciaX及SL蒸汽火車。會場也設置小火車遊戲台及新設置黃金列車的拍照木擡。

10/28 全台詐欺最新數據

