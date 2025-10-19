鶯歌玄受宮入火安座大典　侯友宜親揭匾「玄武威震」祈福

▲侯友宜特別頒贈題有「玄武威震」匾額予以廟方，期盼廟方持續發揮正向能量。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌玄受宮今（19日）舉行開廟門入火安座盛慶大典暨揭匾儀式，由市長侯友宜率各社會賢達參與團拜及揭匾儀式，為廟宇落成祝賀，並為地方祈願福康安泰。活動典禮除各級民意代表外，更有多位友宮友廟代表蒞臨觀禮，共襄盛舉，場面隆重盛大。

侯友宜提及，宗教信仰是凝聚社區向心的重要力量，鶯歌玄受宮多年來投身公益，從春節發放紅包、關懷弱勢家庭、支援老人共餐到防疫物資捐贈，實踐「取之於社會、用之於社會」的精神，因次特別頒贈題有「玄武威震」匾額予以廟方，期盼廟方持續發揮正向能量，成為地方安定與關懷的信仰中心。

玄受宮自1989年赴南投松柏嶺受天宮領旨創建，歷經多次遷建與改建，最終於2020年奉旨選定現址，2021年舉行動土典禮，並於今年正式完成入火安座，象徵地方信仰的新起點。近年來除了忙於建廟外，更不忘做公益慈善、照顧弱勢，相信未來更能發揮玄天上帝慈悲助人的精神。

民政局補充，感謝鶯歌玄受宮多年來致力於地方公益與信仰活動，共同推動文化傳承、社會關懷與地方凝聚，而鶯歌地區近年發展快速，市府也積極持續推動各項政策建設，全面提升交通、育兒、休閒與文化環境，讓地方生活品質更臻完善。