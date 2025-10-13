　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

▲失控基隆男台鐵站發狂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲隆男台鐵站滋擾攻擊民眾，持啤酒瓶恐嚇「滅你全家」遭警壓制逮捕。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

余姓男子長期在基隆火車站南站活動，因不滿站務人員多次勸阻其吸菸行為，今年7月底起連續數日出現脫序行為，包括對站長吐口水、丟擲香菸及出言恐嚇等，最終遭警方逮捕。基隆地方法院近日審結，認定余男觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4項罪名，判處有期徒刑9月。全案仍可上訴。

檢警調查，余男經常在基隆火車站廣場周邊活動，且有吸菸習慣。由於站務人員多次接獲民眾反映，因此對余男進行勸誡，未料此舉引發余男不滿。今年7月14日下午，余男先是前往火車站票房口叫囂，並試圖推開票房門及站長室大門，但因大門上鎖未能得逞。站長出面與其懇談時，余男竟在車站內當眾對站長吐口水。

▲失控基隆男台鐵站發狂。（圖／記者郭世賢翻攝）

隔日（7月15日）上午，余男再次前往票房外，朝售票人員丟擲香菸，並將站內提示塑膠牌打落，嚴重妨害台鐵人員執行售票業務。同年8月13日上午，余男變本加厲，對站長恫嚇稱「我要滅你全家」、「我有病，在台灣殺人是沒有罪」等言語，隨後又到車站廣場周邊，對正在播放音樂的團體丟擲未吃完的白粥及啤酒。

鐵路警察局台北分局接獲報案後，當場將余男逮捕，並依強暴侮辱、恐嚇危害及強制等罪移送法辦。檢察官偵訊後，對余男提起公訴。

法官審理後認定，余男的行為分別觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4項罪名，每罪各判處有期徒刑3月，合併應執行有期徒刑9月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。

【更多新聞】

►金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

►新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」
獨／34歲長榮空姐病逝　生前與座艙長對話曝光
長榮空姐抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法今年被罰288萬
快訊／PLG新隊伍！　全員正式亮相
快訊／18歲女大生校內4樓墜落！掛2樓安全網
稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊
新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億
大改款TOYOTA Corolla來了！　外觀大整容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲「黑珍珠」空服員曾樂觀這樣回

快訊／喊「想洗澡」走進魚塭裡！　失蹤高雄男成冰冷浮屍

快訊／中部18歲女大生校內4樓墜落！「掛2樓安全網」獲救

苗栗婦騎3輪車遭機車撞飛！頭部重創進ICU　驚悚瞬間曝

「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

載紙板小貨車國道起火　烈焰濃煙沖天！駕駛急逃生

國1仁德段5車連環追撞釀6傷　現場一度回堵8km...1小時排除

快訊／台中男衝女友家殺紅眼！鄰居也被砍渾身血　3人送醫

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲「黑珍珠」空服員曾樂觀這樣回

快訊／喊「想洗澡」走進魚塭裡！　失蹤高雄男成冰冷浮屍

快訊／中部18歲女大生校內4樓墜落！「掛2樓安全網」獲救

苗栗婦騎3輪車遭機車撞飛！頭部重創進ICU　驚悚瞬間曝

「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

載紙板小貨車國道起火　烈焰濃煙沖天！駕駛急逃生

國1仁德段5車連環追撞釀6傷　現場一度回堵8km...1小時排除

快訊／台中男衝女友家殺紅眼！鄰居也被砍渾身血　3人送醫

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

任時完簽約SM：從沒放棄過歌手夢！　韓網全驚訝「最好奇光熙反應」

民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

太陽新核心磨合順利　布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

AI成「新核彈」？　《黃仁勳傳》作者警告：恐毀滅人類

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」大手牽小手種下一株株希望

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

金秀賢傳訊16歲金賽綸：想抱抱睡！「新證據出現」韓媒：不可能是他

藍鳥外野手魯克斯傷勢檢查結果出爐　驚險避開骨折危機

山下智久驚喜現身醫學會！《空中急診英雄》5主角罕合體…原因曝光

【台灣囡仔真的讚】小六妹妹光復車站旁化身「刷鞋小超人」

社會熱門新聞

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路是真實案例

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

高中生騎單王擦撞路邊車　留字條苦等車主10天結局曝

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

即／女大生校內4樓墜落！「掛2樓安全網」獲救

陳修將虐殺女友棄保潛逃　持槍彈再判6年半

搭機偷抽電子煙害警報大響　白目男被起訴

即／台中男衝女友家殺紅眼！連鄰居都砍3人送醫

更多熱門

相關新聞

白T女101星巴克要女店員下跪　襲警被壓制上銬送辦

白T女101星巴克要女店員下跪　襲警被壓制上銬送辦

北市信義區台北101大樓B1層一家星巴克今（11）日上午7時30分許發生一起鬧場事件。一名身穿白T恤、黑褲女子在消費過程中，因不滿商品包裝，多次要求店員重新處理，最後甚至刁難女店員手碰觸到餐具，甚至要店員下跪道歉。店家拒絕服務並請其離去，但女子仍滯留不走，持續大聲喧鬧，嚴重影響其他顧客，店方只得報警求助。

基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯下場曝

基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯下場曝

短裙女北市東區巷弄肉身擋車　警曝刑責

短裙女北市東區巷弄肉身擋車　警曝刑責

基隆女肉身擋小貨車　警勸無效當場上銬

基隆女肉身擋小貨車　警勸無效當場上銬

基隆男撂人痛毆女兒前男友　衝動代價曝

基隆男撂人痛毆女兒前男友　衝動代價曝

關鍵字：

基隆火車站強暴侮辱恐嚇危害強制罪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面