「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

▲隆男台鐵站滋擾攻擊民眾，持啤酒瓶恐嚇「滅你全家」遭警壓制逮捕。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

余姓男子長期在基隆火車站南站活動，因不滿站務人員多次勸阻其吸菸行為，今年7月底起連續數日出現脫序行為，包括對站長吐口水、丟擲香菸及出言恐嚇等，最終遭警方逮捕。基隆地方法院近日審結，認定余男觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4項罪名，判處有期徒刑9月。全案仍可上訴。

檢警調查，余男經常在基隆火車站廣場周邊活動，且有吸菸習慣。由於站務人員多次接獲民眾反映，因此對余男進行勸誡，未料此舉引發余男不滿。今年7月14日下午，余男先是前往火車站票房口叫囂，並試圖推開票房門及站長室大門，但因大門上鎖未能得逞。站長出面與其懇談時，余男竟在車站內當眾對站長吐口水。

隔日（7月15日）上午，余男再次前往票房外，朝售票人員丟擲香菸，並將站內提示塑膠牌打落，嚴重妨害台鐵人員執行售票業務。同年8月13日上午，余男變本加厲，對站長恫嚇稱「我要滅你全家」、「我有病，在台灣殺人是沒有罪」等言語，隨後又到車站廣場周邊，對正在播放音樂的團體丟擲未吃完的白粥及啤酒。

鐵路警察局台北分局接獲報案後，當場將余男逮捕，並依強暴侮辱、恐嚇危害及強制等罪移送法辦。檢察官偵訊後，對余男提起公訴。

法官審理後認定，余男的行為分別觸犯強暴侮辱、恐嚇危害及強制等4項罪名，每罪各判處有期徒刑3月，合併應執行有期徒刑9月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。