社會 社會焦點 保障人權

亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲亡夫LINE藏外遇證據，酒店女被判賠正宮30萬。（圖／示意照與本案無關／Pakutaso）

記者郭世賢／基隆報導

陳姓女子的丈夫施男今年初不幸在一場工安意外中身亡。陳女在整理亡夫遺物時，意外發現先生手機的LINE對話內容，竟顯示他生前與一名蔣姓酒店女子互稱「老公老婆」，甚至多次相約開房發生性行為。陳女憤而提告蔣女妨害家庭，求償精神慰撫金145萬元。基隆地方法院審理後，認定蔣女確有侵害配偶權情節，判須賠償陳女30萬元。

基隆地院判決書指出，陳女與施男結婚18年，育有兩子。施男於今年4月因工安意外死亡。陳女整理遺物時，發現先生手機LINE中與蔣女往來頻繁，除互稱「老公」、「老婆」外，對話中還有「愛你」、「你是我最用心愛的人」、「你是永遠屬於我的」等語，並多次相約入住旅館。陳女主張，蔣女長期與施男發生性行為，破壞其婚姻，造成嚴重精神痛苦，因此提出求償。

蔣女辯稱，她在酒店上班，施男只是常客，兩人互稱「老公」、「老婆」及噓寒問暖僅屬攬客手法。她並稱，施男罹患大腸癌第4期，身體狀況不佳，雙方雖曾開房，但僅聊天並未發生性行為。

法官查閱LINE對話紀錄後，認為雙方關係明顯超越一般客人與酒店小姐互動，對話內容充滿情感與愛意，且多次約會赴旅館，足認已逾越普通社交範圍，確實侵害陳女的配偶權。最終法院判決蔣女須賠償陳女精神慰撫金30萬元，全案可上訴。

►金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

►新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸軍官校爆性醜聞！學長逼大一生「手工排毒」
快訊／金馬影帝病逝　享壽68歲
新壽北士科T17、T18權上權移轉輝達　金管會表態
昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊
快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍
空姐抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋
狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所

手機不倫對話婚姻精神慰撫

