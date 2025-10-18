　
生活

飯店將不給「包裝水」全炸了！苦主曾被環保瓶臭吐：一聞飆淚

▲▼大阪The Tower光芒飯店，Candeo Hotels Osaka The Tower，飯店備品，酒店備品，盥洗用品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前，新北市議會三讀通過《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，當中擴大禁止旅宿免費提供一次用品項目。就有網友哀號，近年旅館備品越減越多，從不供應牙刷、到連房內飲用水都沒有，實在難以接受。其中，多數人也對飯店可能不提供一樣物品感到不便，「連飲用水都沒有是不是太誇張。」

新北市將擴大禁止旅宿業免費提供一次性產品，除中央已規定不得提供小於180毫升的液態盥洗用品及陳列一次性備品外，自治條例再新增不得提供包裝飲用水、一次性吸管及各類免洗餐具等項目，預計自119年起實施。對此，網上掀起一陣議論，就有網友在Dcard發文「為什麼旅館一直在減少東西？」文中直呼，「牙刷已經很過分了，還連飲用水都沒有，是不是太誇張……」

貼文引發共鳴，「連罐裝水都不給的話真的很有病，出門玩或商務旅行，本來就不會想要帶一堆保溫瓶、水壺在身上，飯店沒給還不是等於要自己去買？」「那大廳要有飲水機啊」、「旅行誰會特別帶個水杯佔空間？」「可以取消包裝水，那至少飯店要提供免洗杯，房外有檢驗合格的開飲機吧！」

其中有網友分享，曾入住一晚1萬多塊的飯店，業者沒有提供瓶裝礦泉水，「環保沒關係，但沒衛生真的X」、「環保瓶裡面倒出來的水有異味。我一開始以為是杯子，結果不是，後面找來找去發現是瓶口，聞了一下直接吐了」，甚至連房務聞到都後退。

也有人抱怨，「住房體驗越來越差，價格卻沒降」、「還好我窮到只能出國玩，日本3星級飯店很多都有備品可以拿，也有製冰機跟咖啡吧！」但也有網友無奈指出，「並不是飯店不想給，而是政府規定不能給。不然對飯店而言，一次性備品、水往往也是幾塊錢的事」，畢竟成本不到30塊，卻可以大幅提升顧客滿意度，以飯店的立場，絕對是很願意付出這個成本的。

10/17 全台詐欺最新數據

540 2 4069 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

客機起飛11秒「時速482km」急墜！　差60公尺撞進地中海
楊振寧逝世　晚年祖孫戀「82歲娶28歲」
安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？
快訊／45歲藤岡靛宣布離婚！
金鐘戲劇頒獎禮5看點！楊謹華3戰柯佳嬿…《影后》網內互打

