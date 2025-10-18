　
    • 　
>
地方 地方焦點

百歲人瑞贈「侯門玄德」書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

▲百歲人瑞贈「侯門玄德」書法 侯友宜表敬意祝健康長壽。（圖／新北市新聞局提供）

▲沈伯伯回贈侯友宜一幅親筆書法「侯門玄德」。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

重陽節即將到來，新北市長侯友宜今（18日）特地前往林口區探視102歲人瑞沈軏，並送上紅宣紙與金鎖片，表達祝福之意。他表示，台灣即將邁入超高齡社會，對長輩的關懷及照顧，是市政重要的一環；很高興看到沈伯伯夫婦都相當健康快樂，希望大家以他們為榜樣，持續學習、樂活高齡。

沈軏伯伯每天靜心練字長達兩小時，今日也回贈一幅親筆書法「侯門玄德」，侯友宜感謝沈伯伯的勉勵，並強調未來會持續為新北市民打拚，將市政工作做到最好。

▲百歲人瑞贈「侯門玄德」書法 侯友宜表敬意祝健康長壽。（圖／新北市新聞局提供）

▲重陽節將到來，侯友宜祝福沈伯伯、沈奶奶健康快樂。

沈軏原為文科教師，退休後仍保持勤學不輟的精神，除了書法也精通廚藝，此外，73歲時開始學習太極拳，並考取中華民國太極拳總會國家級教練及國際裁判證照。侯友宜特別感謝沈伯伯發揮所學，長年在社區公園教學，帶領更多長者學習太極養生，即便已是百歲人瑞，依舊每天早晨出門打拳、傳遞健康。

社會局表示，目前新北市100歲以上的人瑞有996人，將由各區長代表市府致贈重陽敬老禮金2萬元。新北市的重陽禮金將於10月22日起陸續匯入長輩指定帳戶，領取現金者於10月23日起至12月31日可於戶籍地區公所指定地點領取。

社會局指出，新北市重陽禮金致贈標準為百歲人瑞2萬元，90至99歲5,000元，80至89歲2,000元，65至79歲1,500元，此外凡設籍新北市年滿55歲原住民，亦能領取新臺幣1,500元重陽禮金。

▲百歲人瑞贈「侯門玄德」書法 侯友宜表敬意祝健康長壽。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜今探視102歲人瑞沈軏，並親手送上紅宣紙與金鎖片，表達祝福之意。

更多新聞
