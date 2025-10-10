金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

▲金瓜石「巨無霸220.3公斤金磚」成博物館鎮館之寶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」，是館內最受矚目的展品之一，這塊重達220.3公斤的金磚，更吸引許多遊客前來觸摸祈求好運，成為人氣十足的「招財寶」，隨著國際金價屢創新高，以今年10月9日金價計算，每公克已達3,986元，使這塊金磚的總價值突破8億7811萬元；對比21年前初登場時的9,000多萬元，價值暴漲近10倍。館方特別以強化玻璃保護金磚，並設置觸摸區，讓民眾能近距離感受「8億元的感覺」。

▲新北市立黃金博物館內展示「220.30公斤重金磚」。

黃金博物館表示，這塊大金磚由中央造幣廠以真空鑄造法鍛製而成，表面刻有「999.9」成色、造幣廠標誌及編號。2004年，中央銀行將其外借給當時的台北縣政府（現為新北市政府），自此成為黃金博物館的鎮館之寶。當年，它曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，但隔年被日本靜岡縣伊豆市「土肥金山」的250公斤金磚超越。根據歷年金價推估，這塊金磚在2004年展出時市值約8,000多萬元，如今隨著金價飆升，市值已突破8億7,000萬元。

針對民眾關心的防盜安全問題，黃金博物館指出，「大金磚」展示於最高安全等級的展櫃中，採用強化防彈玻璃密封，現場24小時均有保全駐守，並搭配完善的監控系統，安全無虞。

▲「巨無霸金磚」暴漲至8億7,811萬元，民眾搶摸沾財運。