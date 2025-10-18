「2025新北好市節」府中登場　侯友宜：打造市場文化新風潮

▲「2025新北好市節」府中登場，侯友宜邀民眾體驗傳統市場的改變與魅力。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025新北好市節」18、19兩日於板橋府中廣場盛大登場，新北市長侯友宜今(18)日出席開幕活動，今年結合府中奇幻城，融合傳統市場與電玩遊戲，邀請民眾化身勇者挑戰活動任務。現場集結40攤市場與夜市人氣攤商，還有特展、闖關活動與表演，讓民眾體驗傳統市場的改變與魅力。

侯友宜表示，傳統市場在改變的過程中，除保有傳統的人情味外，還必須與現代結合，朝數位化、品牌化經營，以貼近市民生活。新北市自2019年迄今已完成14座市場改造，並啟動9座市場改建，不僅提升空間舒適性，也讓市場成為城市品牌、文化傳承的重要場域。

▲「2025新北好市節」18、19兩日於板橋府中廣場盛大登場。



侯友宜說，舉辦好市節活動是希望將商圈、市場集結在一起，讓他們的創意、產品被市民看見。自112年舉辦首屆以來，主題從「奇幻」、「復古」，再到今年的「電玩」，藉由不一樣的主題吸引更多人走進市場，未來會持續擴大辦理，結合更多的商圈共同參與。

經發局表示，新北好市節連續3年結合不同主題風格，翻轉大家對市場的印象，今年「市場勇者大冒險」特展，除了展示近年市場數位化的輔導成果，更融合互動遊戲、拍照打卡景點；此外，民眾可在市集中完成闖關任務、蒐集印記，兌換限定獎勵。活動兩日安排許多精彩表演，包括樂團演出、街頭藝人秀及互動節目，展現市場的多元面貌。

市場處指出，「2025新北好市節」活動至明（19日）晚上8時，市集共有40攤，除了有永和永安市場的「沐爵烘焙坊」、中和枋寮市場的「菜市仔 coffee」、泰山市場的「素清手作布工坊」及五股市場的「小柴菓子」、「汐柚咖啡」等榮獲2024年度經濟部星級評核的名攤外，還有臭豆腐、醬炸雞、水果冰沙、燉水梨及白糖粿等經典夜市小吃。