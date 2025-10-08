　
政治

快訊／APEC月底韓國舉行　賴清德再次指派林信義任領袖代表　

▲APEC代表團返台記者會，領袖代表林信義。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德再次指派林信義擔任APEC領袖代表。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

2025年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統府發言人郭雅慧8日表示，總統賴清德經慎重考慮，決定再度敦請本府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義代表出席2025年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）。

郭雅慧指出，林領袖代表曾於2005年及2024年兩度以領袖代表身分出席AELM，對APEC運作及相關議題討論有深入瞭解及掌握，是代表賴清德出席今年AELM最合適的人選。

有關今年韓國主辦APEC，主題為「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow），三大優先領域則為「連結：透過促進貿易與投資，及推動實體、制度性及人際交流強化連結」（Connect: strengthen connectivity by facilitating trade and investment, and promoting physical, institutional, people-to-people exchanges）、「創新：透過消彌差距及促進人工智慧合作強化數位創新」（Innovate: fostering digital innovation by bridging divide and enhancing cooperation on Artificial Intelligence）及「繁榮：透過應對全球挑戰實現永續暨包容性成長與繁榮」（Prosper: achieving sustainable and inclusive growth and prosperity by addressing global challenges）。

其中，「人工智慧」（AI）及「因應人口挑戰」兩大主軸，總統府表示，與賴清德上任後致力推動台灣成為「人工智慧島」，並提出「健康台灣」願景、積極布局AI晶片、智慧製造、智慧醫療與數位治理等政策方向高度契合。

郭雅慧表示，林董事長長年深耕產業界，兼具制訂及執行國家重大經濟決策經驗，對我國產業發展及全球經貿情勢也有深刻掌握，相信能在APEC完整分享我國施政願景與成果，圓滿達成總統交付任務。

10/07 全台詐欺最新數據

李強訪北韓前夕　王毅與南韓外長通電：願增進互信、加強團結協作

李強訪北韓前夕　王毅與南韓外長通電：願增進互信、加強團結協作

在大陸國務院總理李強於10月9日出發訪問北韓的前夕，大陸外交部長王毅今（7）日應約與南韓外長趙顯通電話。王毅表示，中方始終重視中韓關係，願與南韓增進互信，並加強團結協作、維護國際貿易體制。

賴清德：半導體生態系美獲80％利益　願協助「讓美國再度偉大」

賴清德：半導體生態系美獲80％利益　願協助「讓美國再度偉大」

川普傳月底快閃訪韓　缺席APEC峰會

川普傳月底快閃訪韓　缺席APEC峰會

貝佐斯示警AI陷產業泡沫：但技術是真的

貝佐斯示警AI陷產業泡沫：但技術是真的

GD穿機師制服咬卡！卡司陣容超華麗

GD穿機師制服咬卡！卡司陣容超華麗

