川普傳月底快閃訪韓　會晤李在明、習近平「缺席APEC峰會」

▲ 李在明9月訪美與川普會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

美國總統川普傳出將於29日出訪南韓，趕在31日於慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會開幕前2天展開訪問行程，期間將與南韓總統李在明會晤，也有望與中國國家主席習近平會談。

綜合《韓聯社》及《紐西斯通訊社》，官員間有觀測指出，川普此次訪韓可能採當天來回的快閃模式，在APEC峰會前消化美韓及美中領袖峰會行程，不出席APEC正式會議便離境。

執政黨相關人士則稱，「據我所知，川普總統將於29日入境後前往慶州。但整體行程尚未確定，韓美仍在協調當中。」

報導指出，川普此次訪韓時程緊湊，可能是受到密集的亞洲行程安排影響。APEC登場前，他將出席26至28日在馬來西亞吉隆坡舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會，接著預計飛往日本，預定28日與日本新任首相會面，29日再飛抵南韓。

韓美峰會料將聚焦關稅談判僵局及喬治亞州韓國公民被拘事件引發的簽證問題等，這將是川普與李在明第二次會晤，距離兩人上月在華府會談僅相隔一個月。

備受關注的「川習會」也可能在川普訪韓期間舉行；美國財政部長貝森特日前接受CNBC訪問，談及美中談判進展時稱，「最重要的是川普及習近平月底將在南韓舉行會談。」

南韓總統辦公室相關人士則回應，「就川普總統藉APEC機會訪韓一事，正與美方密切溝通，並就川普訪韓期間的韓美領袖會談等具體日程等問題緊密溝通。」