賴清德：半導體生態系美獲80％利益　願協助「讓美國再度偉大」

▲總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪時，被問及台美在先進科技、晶片製造與人工智慧的看法，他表示，半導體生態系裡，美國獲80％利益，「台灣樂意跟美國一起努力，助美再工業化成為人工智慧世界中心，讓美國持續領導世界，讓美國再度偉大」。

針對台美在先進科技、晶片製造和人工智慧等領域的經濟夥伴關係的看法，賴清德表示，台灣科技產業的確有不錯表現，這是台灣數十年來產官學研共同合作，及台灣人民支持下的結果。

賴清德坦言，台積電或台灣半導體產業只是生態系的一部分，並不是全部，整個半導體生態系包括：美國是創新、研發、設計，同時也是最大的市場；日本有材料和設備，韓國有快速記憶體，台灣是晶圓的邏輯製造，荷蘭擁有重要的半導體製造設備。

「整個半導體生態系裡面美國獲得80%的利益」。賴清德表示，美國還是居於龍頭地位，面對未來人工智慧時代來臨，整個半導體生態系每個國家都非常重要，美國還是要繼續領先全世界。

賴清德強調，台灣很樂意跟美國一起努力，共同協助美國再工業化並成為人工智慧的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國能再度偉大。

賴清德說，台灣把半導體產業看成是對世界未來繁榮的重要責任，所以台灣政府支持台積電去美國、日本及德國投資。未來美國在再工業化及成為人工智慧世界中心的時候，相信台積電一定可以扮演關鍵角色。