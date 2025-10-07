　
大陸 大陸焦點 特派現場

李強訪北韓前夕　王毅與南韓外長通電：願增進互信、加強團結協作

▲▼南韓與中國,韓中關係,中韓。（圖／CFP）

▲中韓關係。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

在大陸國務院總理李強於10月9日出發訪問北韓的前夕，大陸外交部長王毅今（7）日應約與南韓外長趙顯通電話。王毅表示，中方始終重視中韓關係，願與南韓增進互信，並加強團結協作、維護國際貿易體制。

王毅在電話中表示，中韓是重要近鄰和緊密合作夥伴。中方始終重視中韓關係，願同韓方增進互信，排除干擾，深化合作，相互成就，共同為地區和平穩定與發展繁榮作出貢獻。

王毅指出，中韓將於今明兩年接連主辦亞太經合組織領導人非正式會議，希望雙方相互支持，進一步凝聚各方共識，加強團結協作，維護國際貿易體制，堅持多邊主義理念，推動亞太自貿區進程，朝著構建亞太共同體的方向作出積極努力。

據新華社引述，趙顯表示，韓方高度重視並將竭盡所能發展對華關係，期待以舉辦亞太經合組織領導人非正式會議為契機，促進兩國高層交往，深化交流合作。

今日稍早，大陸外交部發言人宣布，應朝鮮（北韓）勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強將於10月9日至11日率中國黨政代表團出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對朝鮮進行正式友好訪問。

大陸外交部發言人表示，中朝是傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。

▼大陸外長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網 ）

▲▼ 王毅同巴基斯坦副总理兼外长达尔举行中巴外长战略對話 。（圖／翻攝陸外交部官網 ）

10/06 全台詐欺最新數據

南韓北韓王毅APEC李強

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

