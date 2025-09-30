大補兵！普丁再下「史上最大」徵兵令　13.5萬役男恐被迫上前線

▲俄羅斯每年春秋兩季都會舉行徵兵，規模逐年上升。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）頒布最新秋季徵兵令，計畫在10月1日至12月31日徵召13萬5000名18至30歲男性，規模創下自2016年以來最大紀錄。加上今年春季已徵召的16萬人，2025年俄國徵兵人數將刷新近10年新高。

根據克里姆林宮公布的最新命令，這批新兵須履行1年義務役，通常在俄羅斯境內的軍事基地服役。儘管俄軍總參謀部動員部主管齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）雖再三保證，義務役士兵不會被派往烏克蘭戰場，卻難以消除外界質疑，因為過去已屢次傳出徵召新兵遭送往前線的案例。

俄羅斯每年春秋兩季都會舉行徵兵，去年秋季約徵得13萬3000人。自2022年2月普丁下令全面入侵烏克蘭後，徵兵規模逐年上升，平均每年秋季約有12萬7000人入伍，今年春季更徵召16萬人，規模遠超往年。

法新社指出，雖然兵役令與戰時動員令不同，但完成義務役的士兵，日後被編入戰場的機率大幅增加。烏克蘭官員更直指，他們在前線俘獲的俄軍裡，不乏剛入伍不久的徵召兵。

普丁去年9月曾宣布，將現役軍人數量擴編至150萬人，比目前約100萬人大幅增加，計畫在2026年前達成。為了實現目標，俄國上週通過新法案，將取消「一年兩次」的徵兵制，改為全年徵召，以加快補充兵源。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）估計，自俄軍發動侵略以來，已有將近100萬人傷亡，其中約四分之一是陣亡士兵，這個死亡數字比蘇聯與俄羅斯自二戰以來所有戰爭的總和還要高出五倍，顯示戰爭帶來的巨大消耗。