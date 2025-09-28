30年來最重要大選！　摩爾多瓦「親俄or親歐」選民超分歧

▲摩爾多瓦（Moldova）28日舉行國會大選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

位於東歐的摩爾多瓦（Moldova）28日舉行國會大選，這次投票被形容為1991年獨立以來「最重要的一場選舉」，可能決定究竟會繼續朝著歐盟靠攏，或者重新回歸俄羅斯懷抱。

這次大選將由20個政黨和獨立候選人競逐101個國會席次，其中海外僑民及分離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）將成關鍵，前者是親歐執政黨的鐵票倉，後者則是立場親俄。投票已於當地時間28日晚間9時結束，最快當天稍晚就會揭曉結果。

執政黨「行動與團結黨」（PAS）在大多數民調中領先，該黨2021年上台以來積極推動加入歐盟，卻面臨親俄反對派的強力挑戰。大選之前，政府指控莫斯科砸下數億歐元「黑錢」干預選舉，2個親俄政黨因資金違規被排除參選，數十人涉嫌選舉舞弊及破壞穩定被捕。

▲桑杜指控莫斯科干預選舉、破壞穩定。（圖／路透）



總統桑杜（Maia Sandu）形容這是摩爾多瓦「最重要的一場選舉」，「其結果將決定我們是鞏固民主、加入歐盟，或者被俄羅斯拖回灰色地帶，成為區域風險。」此前，她多次指控莫斯科試圖破壞該國穩定，歐盟也宣稱摩爾多瓦面臨來自俄羅斯「前所未見的假消息攻勢」。不過，莫斯科持續否認買票、資訊戰與煽動指控。

摩爾多瓦人口僅約240萬，是歐洲最貧窮的國家之一，長期因為親歐或親俄而存在社會分歧，民眾對經濟困境深感失望，但對於加入歐盟也有疑慮。

▲執政黨支持者上街遊行。（圖／路透）



本周稍早在首都基希訥烏（Chisinau）街頭，兩派勢力都上街發聲。親歐民眾高呼，「我們想要加入歐洲」、「我的國家是非賣品」，33歲的索伊利塔（Tudor Soilita）則在親俄隊伍中表示，「必須努力為摩爾多瓦人的利益服務，保護身分認同、自由與家庭傳統。」

當地智庫Adept負責人波坦（Igor Botan）指出，外國干預及煽動騷亂是前所未見的「最重大風險」，但大選結果非常難以預測。