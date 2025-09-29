俄被飛彈轟炸大停電！　停水斷網陷入一片漆黑

▲在爆炸發生後，貝爾哥羅德發生大停電。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

RBC-Ukraine報導，俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）28日晚間6時45分左右發生數次強烈爆炸，初步訊息指向有多枚飛彈擊中貝爾哥羅德熱電廠以及Luch變電站，隨後貝爾哥羅德市以及周邊部分地區大停電。依據社群媒體流傳的影片，有設施冒出濃煙。

在爆炸發生後，該市除了停電、停水，網路也中斷，電梯停止運轉，商家只接受現金交易或是直接關門不營業，大眾運輸工具受到影響，部分街道路燈未亮，交通號誌停擺。受到這起事件影響，舊奧斯科爾（Stary Oskol）、古布金（Gubkin）、舍別基諾（Shebekino）等地也停電。

貝爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在爆炸約一小時後證實，停電是基礎設施遇襲所致，正在評估損失，並採取行動盡可能把所有設施連接至備用發電機，試著重新安排電力輸送，滿足居民和企業需求。但他同時警告，由於供電中斷，飛彈或無人機來襲警報通知可能會受到影響。

此前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）才強硬表態，烏克蘭不會軟弱，將對俄羅斯襲擊其能源基礎設施的行為作出回應。