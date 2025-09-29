俄飛彈殘骸命中波蘭使館！　擊穿天花板砸進廚房

▲圖為波蘭駐基輔大使館。（示意圖／翻攝自WikiCommons）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯28日對烏克蘭首都基輔發動大規模夜間空襲，長達12個小時的戰火波及到北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭駐基輔大使館。波蘭外交部發言人透露，飛彈殘骸落在大使館領事部門建築的屋頂上，擊穿天花板，殘骸掉入廚房，並未造成人員傷亡。

基輔獨立報報導，俄軍這波攻勢發射40多枚飛彈、派出近500架無人機，造成烏克蘭至少4人死亡、70多人受傷。波蘭為了保護自身領空，也多次緊急派出戰機應對，但波蘭駐基輔大使館建築遭受波及。

另據TVP World報導，波蘭外交部發言人弗龍斯基（Paweł Wroński）表示，飛彈殘骸損壞屋頂，且受損的正是上次遭受類似攻擊後才剛翻新過的地方，損失不大，但評估正在進行中，無人受傷，使館運作並未中斷。波蘭大使館領事部門位在獨立設施內，距離使館主建築約半公里；弗龍斯基此前曾稱，建築似乎被小口徑火箭或其一部分擊中。

這起事件發生的時間點正值北約國家與俄羅斯之間緊張關係升溫之際，在過去這一個月，俄羅斯無人機侵犯波蘭、羅馬尼亞領空，且丹麥多地領空遭到無人機入侵，地點包括機場以及重要基礎設施周邊。

事實上，外國使館因俄軍對基輔的大規模攻擊而受損的狀況已非首例。去年12月，阿爾巴尼亞、阿根廷、巴勒斯坦等多國使館就曾因飛彈擊中附近建築受到波及。