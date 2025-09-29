丹麥實施無人機禁令！多座軍民機場頻遭侵擾　歐盟峰會前全面禁飛

▲德國海軍護衛艦漢堡號停靠在哥本哈根，為即將舉行的歐盟高峰會做準備。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

丹麥近日多次出現不明無人機侵擾軍事設施與機場，引發北歐高度戒備。由於本週首都哥本哈根將接連舉辦歐盟峰會與「歐洲政治共同體」會議，丹麥政府27日宣布，9月29日至10月3日期間全面禁止所有民用無人機飛行，以避免混淆敵對勢力與合法用途，並確保安全。違規者最高恐面臨兩年徒刑。

根據《法新社》、《衛報》、《路透社》，丹麥交通部指出，無人機禁令涵蓋全境空域，僅軍方、警方及緊急醫療等特許用途的無人機可例外。丹麥交通部長丹尼爾森（Thomas Danielsen）強調，此舉能降低安保風險，避免警方和軍方將資源浪費在民用無人機上。丹麥司法部長胡梅爾高（Peter Hummelgaard）則表示，當前警方已進入高度戒備，維護民眾及與會領袖的安全。

近一週來，丹麥警方接獲超過500起民眾通報無人機出現，部分事件已造成多座機場短暫關閉，包括哥本哈根機場本月稍早一度停飛近4小時。丹麥軍方透露，27日夜間再度在多處軍事基地目擊無人機，並已動用多項手段應對，但未公布細節。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告，俄羅斯是對歐洲安全構成最大威脅的國家，雖未直接下定論，但多次暗示莫斯科涉入其中。克里姆林宮則斷然否認。

除了丹麥，鄰國挪威也在其最大軍事基地奧蘭（Orland）附近調查可疑無人機動向，德國北部則通報「無人機群」逼近，迫使柏林當局討論授權軍方直接擊落。近期波蘭、羅馬尼亞及愛沙尼亞領空亦屢遭無人機與俄軍戰機侵犯，使歐洲安全情勢更加緊張。

為加強防禦，北約（NATO）宣布在波羅的海區域強化「警戒監視」行動，包括情報偵察平台及部署防空艦艇。德國防空巡防艦「漢堡號」（FSG Hamburg）已於週日抵達哥本哈根，協助監控空域安全。北約發言人強調，將針對所有對空、海、陸領域的威脅做出「堅決且適當的回應」。

歐盟領袖峰會將於10月1日在哥本哈根登場，隔日緊接著召開由47國參與的「歐洲政治共同體」高峰會，旨在深化歐洲團結應對俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來的安全挑戰。丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）強調，「我們正處於艱難的安全形勢，必須確保軍警在會議期間能以最佳狀態維護安全。」