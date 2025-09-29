　
俄飛彈、無人機狂轟！烏克蘭基輔「4死80傷」民宅毀　澤倫斯基震怒

▲▼俄軍無人機與飛彈襲擊烏克蘭首都基輔，街區一整排民宅慘遭破壞。（圖／路透）

▲俄軍無人機與飛彈襲擊烏克蘭首都基輔，街區一整排民宅慘遭破壞。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯再度向烏克蘭展開大規模空襲，首都基輔等多座城市遭到數百架無人機與飛彈攻擊，造成至少4人死亡、80人受傷，包括一家心臟醫院在內的設施遭毀，為戰爭爆發以來首都面臨最猛烈的襲擊之一。烏克蘭總統澤倫斯基直言，俄軍連續12小時的攻勢凸顯戰況嚴峻，再次呼籲國際社會斷絕俄羅斯能源收入，祭出更嚴厲制裁。

根據《路透社》，烏克蘭軍方表示，俄羅斯在當地時間28日凌晨出動595架無人機與48枚飛彈，烏軍防空系統雖成功攔截568架無人機與43枚飛彈，但仍有部分擊中基輔及其他地區。主要攻擊目標直指烏克蘭首都基輔，波蘭也因應危機關閉東南部城市周邊空域，並緊急派出戰機戒備，直至威脅解除。

澤倫斯基指出，空襲導致4人喪生，其中包括一名孩童，另有2人死於基輔一家心臟病診所。多棟住宅、工廠以及能源設施受到波及，80名平民受傷。他痛批俄軍在聯合國大會舉行之際仍持續發動「卑劣攻擊」，更形容東南部札波羅熱遭遇的夜間轟炸異常激烈，導致近40人受傷。

▲▼俄軍出動無人機襲擊烏克蘭首都基輔，飛彈在上空爆炸。（圖／路透）

▲俄軍出動無人機襲擊烏克蘭首都基輔，飛彈在上空爆炸。（圖／路透）

▲▼俄軍出動無人機襲擊烏克蘭首都基輔，飛彈在上空爆炸。（圖／路透）

俄羅斯國防部則聲稱，此次「大規模攻擊」是針對烏軍空軍基地等軍事基礎設施，並否認打擊平民。然而，自從俄軍全面入侵烏克蘭以來，已有數以千計烏國民眾死於俄軍轟炸，廣大住宅區亦遭毀損。

澤倫斯基強調，國際行動迫在眉睫，呼籲美國總統川普以及歐洲、G7與G20各國採取果斷措施，切斷俄羅斯透過能源出口取得的資金來源，並鎖定俄國油輪船隊祭出制裁。他警告，若不立刻行動，俄軍將持續利用每一天、每一小時攻擊烏克蘭。

▲▼烏克蘭首都基輔郊區民宅慘遭俄軍發射飛彈與無人機襲擊。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔郊區民宅慘遭俄軍發射飛彈與無人機襲擊。（圖／路透）

▲▼烏克蘭首都基輔郊區民宅慘遭俄軍發射飛彈與無人機襲擊。（圖／路透）

《路透社》記者在基輔郊區直擊，整排新建房屋幾近全毀，汽車被瓦礫壓扁，不少居民只能在爆炸後的殘骸中翻找物品。市區內，多數人緊急躲入地鐵站避難，並透過手機追蹤外頭戰況。

規模龐大的攻擊已使烏軍防空壓力加劇。澤倫斯基透露，已經部署以色列提供的1套愛國者飛彈系統，另有2套預計秋季抵達。他再次向盟友喊話，希望獲得更多防空支援，但各國在面臨自身安全威脅下，軍備資源有限，烏克蘭能獲得的援助仍存在不確定性。

