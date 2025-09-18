快訊／「成功不必在我成功一定有」　傅崐萁不參與國民黨主席選舉

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席改選本周領表登記，日前傳出國民黨團總召傅崐萁將參選，不過，今（18日）晚，傅崐萁發臉書表示，「成功不必在我，但成功一定有我且對國家人民有利，所以崐萁決定不參與這次黨主席選舉。」

傅崐萁表示，百年前，孫中山先生創黨，立下「天下為公」之志，勉勵後輩「革命尚未成功，同志仍須努力」。今日國民黨的困境，時刻提醒他們，革新自強，捍衛國家，庇佑人民，引領未來。

傅崐萁提到，立法院，一直是在野黨守護台灣2350萬人、對抗民進黨賴清德獨裁暴政的最前線，每天24小時一年365天，過去十年來分分秒秒不能懈怠，賴政府打擊異己變本加厲，府院黨檢媒網軍側翼，各種誣衊攻訐潑髒水，治國無半撇，鬥爭尚內行。過去立法院三個會期，他帶領國民黨團，處在第一線兢兢業業，傾聽基層人民的聲音，來推動各項福國利民法案，就是國民黨與民眾黨在野的團結合作，勇往直前陸續完成了眾多不可能的任務。

傅崐萁喊話，「挺過大罷免，我們接下來要打贏2026九合一大選，重新贏回人民的信任，2028重返執政，成功不必在我，但成功一定有我且對國家人民有利，所以崐萁決定不參與這次黨主席選舉」。

對於即將參選黨主席的鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中等人，傅崐萁表示，想必是一場君子之爭，爭的是對國對黨對下一代的承諾。他給予滿滿的祝福，也冀望新主席能團結所有在野力量，完成下架民進黨的共同目標。謝謝眾多伙伴不斷勸進、為他加油的好朋友們、特別是警界耿繼文及軍公教前輩的殷殷期許，他與52位黨籍立委同志，會與新主席攜手合作，在立法院顧好人民荷包、制定更多民生法案，守護台灣安全，堅守中華民國，維護兩岸和平的重責大任。