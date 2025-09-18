趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

▲郝龍斌登記參選國民黨主席，趙少康陪同。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將在10月18日舉行，前中廣董事長趙少康今(18日)陪同前台北市長郝龍斌登記參選，更開戰張亞中，怒轟言論破壞黨內團結，揚言號召黨員不投張。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析背後盤算，他表示，趙少康項莊舞劍，意在沛公，而「沛公」就是民調最高的鄭麗文，只要張亞中反擊郝趙聯盟，聲量與聲勢拉高，將會吃到鄭麗文選票，郝龍斌就有機會驚險勝出。

鈕則勳表示，趙少康一出手果然具有戰略宏觀，今天趙陪郝龍斌去領表，更開戰了張亞中，質疑及反打張亞中批評國民黨「家天下」、「醬缸文化」的論述，並猛攻破壞團結就是黨的罪人，語氣非常之重。

鈕則勳認為，趙少康其實是「項莊舞劍、意在沛公」，而那個「沛公」就是現在媒體民調最高的鄭麗文。

鈕則勳分析，趙少康的策略主要脈絡如下。趙少康打張亞中，張勢必反擊，聲勢及聲量就有可能拉高，所以張馬上反擊，呼籲郝要參加辯論會。

鈕則勳指出，張亞中與鄭麗文吃的都是比較偏深藍的選票，選票有重疊，而現今鄭的支持度高於郝龍斌，郝要勝出，勢必要壓低鄭麗文的支持票。

鈕則勳指出，只要張亞中反擊郝趙聯盟，因為聲量與聲勢拉高，將會再反回去吃到鄭麗文的選票，這樣張亞中與鄭麗文黨員票平均、勢均力敵，郝龍斌就有機會驚險勝出。

談到黨主席選舉變數，鈕則勳認為，趙少康的算盤打得精，但仍得控制以下變數，郝龍斌才能勝出，首先是「羅智強的變數」，羅的議題操作能力比郝龍斌強，趙少康謀略就算再強，但郝才是主帥，除非郝的攻防能力也拉高，可以壓制羅智強，不然誰能保證羅智強不會逆勢上揚。

鈕則勳提醒，第二，鄭麗文也不是吃素的，她當然可以洞悉趙少康的策略，勢必會有反制操作。

鈕則勳說，第三，趙少康打張亞中也不能打得太兇，要能維持張與鄭之間的平衡，才能避免黨員的自動棄保。

鈕則勳說，第四，報載郝龍斌目前似乎不參加20日的辯論，這個變數也得控制。

最後，鈕則勳強調，總之，四強混戰，雖各擅勝場，但實力也不會相差太多，策略運用，牽一髮都足以動全局，鹿死誰手，猶未可知。

▼鄭麗文登記參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）