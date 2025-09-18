國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨10月18日舉辦黨主席改選投票，參選人數爆表，台北市前市長郝龍斌、國民黨立法院黨團書記長羅智強、孫文學校總校長張亞中、前藍委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源都登記參選，也不約而同將矛頭都指向下架民進黨。對此，民進黨今（18日）回應，國民黨在現任主席朱立倫帶領下，接連違法、出包，造成全民受害，呼籲有志參選國民黨黨主席者，記得先勇於認錯道歉。

郝龍斌今表示，將來藍白合，不只是趨勢，是一定要做到，他會用最大誠意，與民眾黨溝通協商，把力量極大化，確定2026能贏、2028下架民進黨。只有下架民進黨，台灣民主才能回歸正軌。

對於有志參選國民黨主席者，將矛頭指向民進黨，民進黨發言人韓瑩表示，韓瑩指出先前國民黨各縣市抄名冊死亡連署、開戶政系統盜個資等違法行為層出不窮，至今累計達百人被起訴，而且多數都已向檢方認罪。

韓瑩指出，但黨主席朱立倫始終迴避，就是不道歉，國民黨不只害慘自家基層幹部，立委數學不好寫錯算式，亂修財劃法全民受害，朱立倫照樣不道歉、不改過。

韓瑩敬告國民黨，違法要負責、出包要收拾。有志參選黨主席者與其批評民進黨，不如先向自家黨工與全體國人誠心認錯道歉，負責任收拾朱立倫留下的爛攤子。

