迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

▲針對立法院第11屆第4會期，國民黨將於10月2日召開立法實務研討會，討論下一會期的重點工作項目。圖為立法院長韓國瑜與總召傅崐萁出席先前會期立法實務研討會畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中央將於10月2日召開「立法實務研討會」，研商立法院新會期優先法案，與過往都選在開議前一天有所不同，屆時國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、立法院長韓國瑜及黨團總召傅崐萁出席。

立法院第11屆第4會期將於9月19日開議，但當天召開全院委員會，審查審計長人事同意權案，首次行政院長卓榮泰總質詢是在9月30日才登場，當天下午在卓報告後隨即進行政黨質詢，由各黨團推派1人，10月1日則進行各委員會召委選舉。

而國民黨訂於10月2日在國家政策研究基金會召開立法實務研討會，行程規劃上，中午12時進行黨團書記長交接，由黃健庭擔任監交人；中午12時15分至25分由韓國瑜致詞；12時25分至45分處理該會期優先審議法案；12時45分至下午1時進行總預算審議說明；下午1時至1時40分則是綜合座談，由朱立倫擔任主持人。

在優先法案上，傅崐萁18日在記者會上表示，開議第一個優先法案就是停砍公教年金，已經正式排入第一個法案。國民黨團一定會全力來支持公教退休人員，去年第一會期，國民黨票數並不夠，因為當時民眾黨是反對的，所以溝通到現在，真的要給民眾黨拍拍手，「協調到最後給我們高度尊重」，應該不會投下反對票，所以國民黨以多一票險勝，一定會守住所有國家公職人員終身奉獻，該有的權益一定會把它找回來。