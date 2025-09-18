　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

▲民進黨高雄市議員鄭孟洳。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨高雄市議員鄭孟洳。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨高雄市議員鄭孟洳近期猛攻國民黨立委柯志恩，卻被爆出收砂石相關業者政治獻金，更被封為「砂石小公主」，而鄭孟洳今(18日)回擊，柯志恩111年政治獻金光是營利事業就818萬元，自己連零頭都不到。對此，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安指出，根據監察院收支結算表，鄭孟洳提出的數據根本是錯的，柯志恩政治獻金7成多來自小額捐款，拿假數據來打柯志恩？砂石小公主根本是烏龍長公主。

鄭孟洳稍早發文表示，藍營側翼不去檢視柯志恩，無知的又拿她政治獻金說嘴，檢視一下與非法盜採砂石地主一起會勘盜採砂石現場，又被網友冊封砂石女王的柯志恩，111年政治獻金，總收入高達3396萬元，其中光是營利事業就有818萬元，佔了將近四分之一（24%），當然也包含廢棄物清理業、營建剩餘土石方處理業，也有拿政府標案的。

鄭孟洳強調，在那邊攻擊說占她政治獻金「五分之一」就是最大金主？拜託，跟柯志恩的3396萬元相比，自己的政治獻金，連柯志恩的零頭都不到，當然比例看起來大。

對此，陳冠安回擊，鄭孟洳自己因為政治獻金有五分之一來自砂石業者，被網友封為砂石小公主，結果現在造謠柯志恩111年政治獻金3396萬、營利事業818萬，被網友冊封砂石女王。

陳冠安表示，一人做事一人當，要對柯志恩潑髒水，不要拿網友來當擋箭牌，鄭孟洳說自己政治獻金跟柯志恩比起來連零頭的不到，但一個是選市議員，一個選縣市首長，這能比嗎？

陳冠安說，好笑的是，鄭議員連基本查詢政治獻金的能力都沒有，根據監察院的收支結算表，鄭孟洳提出柯志恩的數據根本是錯的。

陳冠安指出，更誇張的是，柯志恩的政治獻金，營利事業占比只有26.3%，7成多來自於小額捐款，而陳其邁6574萬裡，營利事業捐贈占比高達近6成，陳其邁光是營利事業捐的政治獻金，就比柯志恩的總體政治獻金都還多了。

陳冠安批評，鄭孟洳拿假數據來打柯志恩？亂封人家是砂石女王？自己就想請問，政治獻金6成來自於營利事業的陳其邁叫什麼？砂石帝王？鄭孟洳是跟陳其邁有仇嗎？打柯志恩，結果是在臭陳其邁！

陳冠安直言，鄭孟洳作為市議員，不去檢視高雄環境崩壞，出現美濃大峽谷，盯緊營利事業捐政治獻金3912萬的現任市長陳其邁，然後緊盯沒有市政權力，營利事業捐政治獻金幾百萬的柯志恩？砂石小公主根本是烏龍長公主。

▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委林德福反罷免造勢，國民黨立委柯志恩。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400
明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布
楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一
快訊／國道1號「火燒車」狂竄黑煙　出口匝道封閉！車流塞爆
獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝
兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧：我教了什麼樣的棒球
50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光
快訊／寧夏夜市男墜樓　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

慶籌會今公布國慶紀念品　首創精緻禮盒搭玫瑰花方巾

不反對民眾黨拋「聯合政府」　郝龍斌：前提是開誠布公談清楚

培育太平洋地區青年領袖　外交部與美智庫東西中心簽MOU

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

慶籌會今公布國慶紀念品　首創精緻禮盒搭玫瑰花方巾

不反對民眾黨拋「聯合政府」　郝龍斌：前提是開誠布公談清楚

培育太平洋地區青年領袖　外交部與美智庫東西中心簽MOU

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

近距離見Key還有機會！唱完台北巡演　隔天「超小型活動」曝光

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

iPhone 17明起全面開賣！電池測試出爐

獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲看板被射BB彈　畫面曝光

台鋼壞消息...魔鷹復健賽因雨取消　洪總不確定季末能否回歸

說好不提！鍾亦恩因2015明星無安打愛上桃猿　與陳世展王奕翔同披戰袍

台南仁德、將軍區長交接　黃素美陞任參議、許博森與張介軍接任

81歲「痛苦歌王」記者會還沒開始　「鄭進一當場翻臉」突離席！

新竹教育預算聚焦「刀口」！代理市長邱臣遠：投資學子、落實「好學」願景

快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400萬

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

政治熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

邵雨薇破尺度「外露bra」胸前鈕扣全開

公館圓環施工大塞車　北市：廠商擅自封道將裁處

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

柯建銘明天不開記者會了　黨團幹部改周五黨團大會處理

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

更多熱門

相關新聞

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

國民黨中央將於10月2日召開「立法實務研討會」，研商立法院新會期優先法案，與過往都選在開議前一天有所不同，屆時國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、立法院長韓國瑜及黨團總召傅崐萁出席。

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

郝龍斌談與柯文哲恩怨　「我母親當年很痛苦」

郝龍斌談與柯文哲恩怨　「我母親當年很痛苦」

賴清德才下令黨政同步　卓榮泰明起分4批次邀綠委開便當會

賴清德才下令黨政同步　卓榮泰明起分4批次邀綠委開便當會

高雄肉店驚見「米奇家族吃buffet」 噁心畫面曝！

高雄肉店驚見「米奇家族吃buffet」 噁心畫面曝！

關鍵字：

陳冠安柯志恩國民黨民進黨高雄鄭孟洳政治獻金

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面