鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

▲民進黨高雄市議員鄭孟洳。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨高雄市議員鄭孟洳近期猛攻國民黨立委柯志恩，卻被爆出收砂石相關業者政治獻金，更被封為「砂石小公主」，而鄭孟洳今(18日)回擊，柯志恩111年政治獻金光是營利事業就818萬元，自己連零頭都不到。對此，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安指出，根據監察院收支結算表，鄭孟洳提出的數據根本是錯的，柯志恩政治獻金7成多來自小額捐款，拿假數據來打柯志恩？砂石小公主根本是烏龍長公主。

鄭孟洳稍早發文表示，藍營側翼不去檢視柯志恩，無知的又拿她政治獻金說嘴，檢視一下與非法盜採砂石地主一起會勘盜採砂石現場，又被網友冊封砂石女王的柯志恩，111年政治獻金，總收入高達3396萬元，其中光是營利事業就有818萬元，佔了將近四分之一（24%），當然也包含廢棄物清理業、營建剩餘土石方處理業，也有拿政府標案的。

鄭孟洳強調，在那邊攻擊說占她政治獻金「五分之一」就是最大金主？拜託，跟柯志恩的3396萬元相比，自己的政治獻金，連柯志恩的零頭都不到，當然比例看起來大。

對此，陳冠安回擊，鄭孟洳自己因為政治獻金有五分之一來自砂石業者，被網友封為砂石小公主，結果現在造謠柯志恩111年政治獻金3396萬、營利事業818萬，被網友冊封砂石女王。

陳冠安表示，一人做事一人當，要對柯志恩潑髒水，不要拿網友來當擋箭牌，鄭孟洳說自己政治獻金跟柯志恩比起來連零頭的不到，但一個是選市議員，一個選縣市首長，這能比嗎？

陳冠安說，好笑的是，鄭議員連基本查詢政治獻金的能力都沒有，根據監察院的收支結算表，鄭孟洳提出柯志恩的數據根本是錯的。

陳冠安指出，更誇張的是，柯志恩的政治獻金，營利事業占比只有26.3%，7成多來自於小額捐款，而陳其邁6574萬裡，營利事業捐贈占比高達近6成，陳其邁光是營利事業捐的政治獻金，就比柯志恩的總體政治獻金都還多了。

陳冠安批評，鄭孟洳拿假數據來打柯志恩？亂封人家是砂石女王？自己就想請問，政治獻金6成來自於營利事業的陳其邁叫什麼？砂石帝王？鄭孟洳是跟陳其邁有仇嗎？打柯志恩，結果是在臭陳其邁！

陳冠安直言，鄭孟洳作為市議員，不去檢視高雄環境崩壞，出現美濃大峽谷，盯緊營利事業捐政治獻金3912萬的現任市長陳其邁，然後緊盯沒有市政權力，營利事業捐政治獻金幾百萬的柯志恩？砂石小公主根本是烏龍長公主。

▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者林敬旻攝）