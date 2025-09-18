不反對民眾黨拋「聯合政府」　郝龍斌：前提是開誠布公談清楚

▲趙少康陪同郝龍斌領表。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

子弟兵台北市議員游淑慧，過去主打前台北市長柯文哲涉入京華城案，因而讓許多民眾黨支持者不滿，恐也會影響到未來藍白合的互信，前台北市長、國民黨主席參選人郝龍斌今（18日）接受專訪時承諾，若當選黨主席，將約束黨公職避免損害藍白合作互信，並對民眾黨拋出的聯合政府概念並不反對，前提是要開誠布公談清楚。

郝龍斌今日中午接受主持人黃光芹《中午來開匯》專訪時談及京華城案，他說，如果北檢連洩密案都查不出來了，怎麼能確定把人羈押就能得到更多的證據，北檢已經證明自己沒有能力了，根本就是在押人取供，逼人認罪。

郝龍斌還說，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被羈押也是一個例子，黃呂已經70幾歲，結果也被羈押了近百天，到最後連她的子女都擔心其身體會出狀況，一直叫她認罪。他說，黃呂也讓人很感動，其曾表示自己一定要大罷免後才能出來，絕對不在大罷免期間認罪而去影響結果，所以她是大罷免後為了自己的身體才認罪，以獲得交保的機會。

針對鍾小平、游淑慧的爭議，郝龍斌強調，自己若擔任黨主席，這些黨公職人員的發言，會損害到藍白合或是藍白互信的話，他一定會加以節制。

至於民眾黨日前拋出聯合政府的概念，郝龍斌則強調，在野要合作，前提是所有事情都要開誠布公的談，如果將來總統大選或立委選舉，藍白若各自民意都沒過半，但加起來有可能過半，「那當然我們就要組聯合政府」。他說，甚至要事先安排專業人才在適當位置等，都要進行初步規劃，這樣的合作才有意義。

