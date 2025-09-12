桃市府跨局攜手企業、醫學會　提升學童青少年健康體位管理

▲桃園市政府副市長王明鉅（中）、台灣諾和諾德藥品公司總經理杜翰思（左）與台灣肥胖醫學會理事長林文元等人呼籲正視肥胖議題。（圖／市府體育局提供）

桃園市政府今（12）日下午於市立圖書館總館舉辦「桃園超敢動－肉肉桃走中」記者會，副市長王明鉅宣布今年再度攜手台灣諾和諾德藥品公司簽署合作備忘錄（MOU），並全面升級「健康體位管理2.0」兒童青少年肥胖防治合作方案。此次有台灣肥胖醫學會加入，以專業醫療為基礎，透過衛教資訊、校園競賽及運動資源，共同推動兒童與青少年健康體位管理，也籲請社會正視「肥胖是疾病」，並於黃金防治期及早介入，終結歧視與污名化。

王明鉅表示，今年活動以校際比賽方式推動，透過減重挑戰與獎勵機制，鼓勵學生踴躍參與，感謝諾和諾德公司及台灣肥胖醫學會專業指導，期盼透過產官學合作，讓青少年從小建立正確體位管理觀念，遠離肥胖威脅，降低未來慢性疾病風險。

諾和諾德藥品公司總經理杜翰思指出，諾和諾德長年投入慢性疾病研究，近25年更聚焦於肥胖議題。全台約三成青少年過重或肥胖，世界衛生組織亦將青少年肥胖列為21世紀重大健康挑戰，今年推動「2.0版」計畫，除強化運動與飲食外，亦納入專業醫療協助，期盼透過產官學合作，為下一代打造健康未來。

台灣肥胖醫學會理事長林文元說，兒童與青少年肥胖將增加高血壓、糖尿病及關節退化等風險，甚至影響壽命。多數小時候肥胖者成年後仍持續肥胖，因此必須從小養成規律運動、正常作息與健康飲食習慣。他並感謝桃園市政府率先推動跨局處合作，展現對青少年健康的重視。

體育局說明，這次活動主要針對身體質量指數（BMI）≧85百分位的桃市國小高年級及國高中職學生，可邀請BMI≧24的老師或親友組隊參加，以校際競賽方式共同挑戰。學校完成報名後，參與隊伍須進行體重前測、後測、期中回報及成效調查，並可獲得期中抽獎及行政補助金。

此外，今年特別與台灣肥胖醫學會合作，除拍攝衛教影片外，亦將至校辦理10場衛教講座，並於官網提供健康衛教文章，期盼透過多元資源，引導兒童與青少年建立正確飲食與運動觀念。這項計畫自今年9月1日至明年1月23日辦理，歡迎桃園市各校踴躍參與，家長亦可鼓勵孩子共同加入，更多資訊可至「桃園超敢動－肉肉桃走中」官網（ty-bodyrun.com.tw）查詢。