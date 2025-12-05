　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

體育生說不！籃球隊入監獄　她被恩准「跪」在鐵櫃裡睡覺

因為在籃球隊都被罵廢物，雖然不可能再當籃球選手了，許詩穎仍期待自己的籃球能越打越好。

▲因為在籃球隊都被罵廢物，雖然不可能再當籃球選手了，許詩穎仍期待自己的籃球能越打越好。

圖文／鏡週刊

今年9月，運動部掛牌成立，總統賴清德稱「用運動壯大台灣」，由奧運羽球金牌選手李洋擔任首位部長，光芒萬丈。

但今年，其實是台灣體育界最黑暗的一年。

南英商工女子籃球隊教練劉秀媓曾為華航女籃球員，征戰國際，因霸凌未成年球員，今年以強制罪一審判刑5個月；台師大女子足球隊教練周台英，曾旅西德、日本女子足壇，受封一代木蘭名將、國腳，因脅迫球員接受抽血實驗長達7年以上，遭註銷教練證，終身不得接觸足球事務，該案牽連諸多論文、研究計畫，現進行司法調查。

台灣的體育班行之有年，是獎牌主義下的產物，體育班學生如同奪牌工具，為了比賽成績、升學，服膺於教練，即便受害，也不知道可以說不。

我們採訪2位霸凌案受害者。18歲的許詩穎，逃離監獄般的籃球隊，為了拯救仍在受害的學姐和同學，決定說出教練惡行；24歲的簡奇陞，更是勇敢現身，揭露一切。

因為她們走出了洞穴，我們才得以看見體育班制度下，那扭曲的一面。

逃出監獄般的籃球隊

許詩穎．18歲．台北市．高職生

許詩穎常常做惡夢，惡夢來自於她就讀台南市南英商工體育班，待在女子籃球隊一年的經歷。她說夢裡有很多拳頭，「往我臉上砸過來」，有些拳頭是學姐們的，但更多的拳頭，是教練劉秀媓的。有一段時間，許詩穎會害怕閉上眼睛，不敢入睡，「怕又被打」。因惡夢而驚醒，她會哭泣。

女籃隊一年　全身都是傷

採訪像是在開一張驗傷單。許詩穎，18歲，左腳十字韌帶因為籃球隊過度訓練，斷了，韌帶萎縮，做了重建手術才接回。手術時間是離開籃球隊後的1個月。她知道選手生涯沒了，「心裡晴天霹靂，以後沒什麼希望再像以前一樣。」至於膝蓋，是半月板磨損，還因為長時間罰跪，長了骨刺，「醫生說，這沒有辦法恢復。」

她的下巴容易脫臼，因為常常被拳頭揍。右手因為被教練、學姐們多次過肩摔，也容易脫臼。手肘的疤痕，來自多次被罰用手肘作平板支撐。背部曾經被教練以甩碼錶的方式打到多處瘀青，另有一次碼錶甩到頭部，在教練房間流了一地的血，當下也沒去看醫生。

人本教育基金會2024年12月揭露此事。當學校發生霸凌、性平事件，經校安通報後，校方會從調查人才資料庫中聘請相關專業的調查委員，成立調查小組。根據調查報告，教練的行為還包括用襪子塞嘴巴、棍子打、甩巴掌、拿重訓藥球砸臉。

調查報告中，學生丙說：「教練拿藥球砸許詩穎。藥球是訓練用的球，比較重的那一顆，在重訓室…教練往許詩穎臉上砸，然後拿一根應該算棍子的東西打她…我們那時候想幫許詩穎，可是又不敢。看到她被這樣子打會很害怕，我們不敢講。」「我知道許詩穎受傷很嚴重，有一次她被打到背都瘀青了，我有幫她擦藥，背瘀青是被打到流血那一次之前吧。」

學生戊說：「教練拿東西打她的頭，拿什麼東西我沒有看清楚，後來打到許詩穎頭流血就停止了。我幫忙把許詩穎滴到地板上的血擦乾淨，然後教練有幫許詩穎擦藥。」

學生庚說：「許詩穎曾經被打到流血，當時我也在場，那個時候教練叫我跟戊生去擦地板的血跡。」

以訓練為名的處罰也是常態：跑步跑到教練滿意才能休息；鴨子步繞球場20圈。每次比賽完或下午做完訓練，如果教練不滿意，晚上在宿舍就會加罰，罰站之外，還有罰跪。

教練處罰完　換學姐接手

許詩穎說，她曾連續3天被罰跪，早上做了訓練，到中午體力不支，「那天剛好有影視科來拍宣傳影片，我一瞬間臉白了一下，倒下去又醒過來，然後撐住，教練認為我裝病，叫影視科把攝影機關掉，開始對我拳打腳踢。」「當天教練踹完我之後，我又繼續下午的訓練，後來把我叫過去說：『好啦，我給妳睡覺。』」所謂的睡覺，是要她跪在宿舍的鐵櫃中，上半身趴在鐵櫃裡的層板上，「我在櫃子裡又跪了幾個晚上，每天訓練完回宿舍就開始跪，跪到隔天早上刷牙洗臉，再回去櫃子，跪到早上出操。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

體育生

