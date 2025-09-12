桃市115年備選國民法官公開抽選　檢審辯見證下7千500人入列

▲桃園市政府民政局戶政科今天邀請桃園地院庭長、地檢署主任檢察官與桃園市律師公會律師出席115年國民法官初選作業。（圖／市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（12）日上午在市府民政局公開辦理台灣桃園地院「115年備選國民法官初選名冊」隨機抽選作業，邀請桃園地院刑庭庭長黃柏嘉、桃園地檢署主任檢察官吳昇峰與桃園律師公會秘書長葉禮榕律師到場，國民法官初選作業秉持公開、公正原則，在與會法官、主任檢察官與律師見證下，最後抽選出7,500位備選國民法官初選名冊之列。

▲桃園市政府民政局戶政科今天邀請桃園地院刑庭庭長、地檢署主任檢察官與桃園市律師公會律師出席國民法官初選作業，會前宣讀抽作業流程。（圖／市府民政局提供）

市府民政局長劉思遠表示，《國民法官法》於2023年正式上路，人民參與審判逐漸成為司法新常態，多元觀點有助於讓判決結果更符合社會期待，展現「主權在民」之核心價值。桃園每位市民都有可能成為國民法官的一份子，這不僅是一種榮譽，也是一份責任。

今天上午10時許，國民法官抽選程序由民政局戶政科科長徐慧齡主持，宣讀抽選事項後，由專責人員操作戶役政資訊系統，隨機產出名冊。根據法院指定基準日為今年9月5日（含當日）設籍於桃園市人口為範圍，隨機篩選出年滿23歲且連續居住滿4個月以上之市民，總計186萬9,326人，再依臺灣桃園地方法院估算數，抽選出7,500人作為115年備選國民法官初選名冊，其中籤率僅為0.4%。

▲桃園市政府民政局今天舉行115年國民法官初選作業，會後桃園地院刑庭長黃柏嘉(右一)地檢署主任檢察官吳昇峰(右二)與桃園市律師公會律師葉禮榕(左一)等人合影。（圖／市府民政局提供）

民政局強調，未來將持續配合法院辦理國民法官抽選與相關宣導，讓市民更了解自身權利與義務，為台灣司法發展寫下新篇章。

此外，根據司法院官網指出，國民法官制度，就是由一群來自各行各業的民眾，與法官一起坐在法檯上，共同審判的制度。國民法官雖然沒有法律背景，但可以把不同的生活經驗、價值思考、法律感情，帶進法庭。藉著國民法官的參與，可以讓司法審判更透明，讓司法專業與外界對話，彼此交流與反思，藉此促進國民與法院間的相互理解。