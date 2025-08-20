首推空污事件緊急監控系統2.0　張善政：10分鐘內可預警

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時指出，市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」即將上線，可模擬預警流程縮短至10分鐘內。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（20）日主持市政會議時表示，市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」即將上線，此智慧化火災預警系統係全國首創，整合消防局即時火災通報資料再結合國際最新空污擴散模擬技術，可將模擬預警流程自原先30分鐘縮短至10分鐘內，大幅提升通報效率與預測精準度，快速掌握火災發生地點及可能影響範圍，協助各單位即時應變，降低火災對民眾健康及環境危害，展現桃市在智慧防災領域的創新與進展。

張善政指出，因應桃園市倉儲設施數量眾多、火災風險高情況，市府環保局與消防局攜手合作，從推動《消防法》修法、訂定自治條例，到納管過去未受規範的倉儲空間，逐步建立完善管理制度與防災體系。市府除強化消防人員在火場中安全防護外，也高度重視火災對周邊環境與居民健康衝擊，尤其當火災涉及毒化物時，產生的有害煙霧恐造成嚴重空氣污染。以過往火災發生後，環保局須耗時約30分鐘，才能完成污染擴散模擬並進行通報，提醒受影響地區居民關閉門窗，如何改善通報時效是市府積極努力重點。「空污事件緊急監控系統2.0」上線後，將可協助相關單位爭取到寶貴時間，快速進行災害應變。

市府環保局說明，「空污事件緊急監控系統2.0」為全國首創，能做到「即報即模擬」，具備即時掌握火災地點、規模與燃燒物質等能力，並可自動模擬污染擴散情形、預測影響範圍。該系統模擬精準度高，可細化至「里」的層級，避免過度警示引發民眾不安。桃園市作為產業重鎮，火災型態多樣，透過此智慧防災系統啟用，除可提升整體防災效能，更能守護市民健康與居住安全，朝向更智慧、更安心城市邁進。