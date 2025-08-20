　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

首推空污事件緊急監控系統2.0　張善政：10分鐘內可預警

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時指出，市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」即將上線，可模擬預警流程縮短至10分鐘內。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時指出，市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」即將上線，可模擬預警流程縮短至10分鐘內。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（20）日主持市政會議時表示，市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」即將上線，此智慧化火災預警系統係全國首創，整合消防局即時火災通報資料再結合國際最新空污擴散模擬技術，可將模擬預警流程自原先30分鐘縮短至10分鐘內，大幅提升通報效率與預測精準度，快速掌握火災發生地點及可能影響範圍，協助各單位即時應變，降低火災對民眾健康及環境危害，展現桃市在智慧防災領域的創新與進展。

▲桃園市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」即將上線，模擬預警流程有效於10分鐘內進行通報。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」即將上線，可模擬預警流程有效於10分鐘內進行通報。（圖／桃市府新聞處提供）

張善政指出，因應桃園市倉儲設施數量眾多、火災風險高情況，市府環保局與消防局攜手合作，從推動《消防法》修法、訂定自治條例，到納管過去未受規範的倉儲空間，逐步建立完善管理制度與防災體系。市府除強化消防人員在火場中安全防護外，也高度重視火災對周邊環境與居民健康衝擊，尤其當火災涉及毒化物時，產生的有害煙霧恐造成嚴重空氣污染。以過往火災發生後，環保局須耗時約30分鐘，才能完成污染擴散模擬並進行通報，提醒受影響地區居民關閉門窗，如何改善通報時效是市府積極努力重點。「空污事件緊急監控系統2.0」上線後，將可協助相關單位爭取到寶貴時間，快速進行災害應變。

▲桃園市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」，可模擬預警流程於10分鐘內完成通報。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市府環保局「空污事件緊急監控系統2.0」，可模擬預警流程於10分鐘內完成通報。（圖／桃市府新聞處提供）

市府環保局說明，「空污事件緊急監控系統2.0」為全國首創，能做到「即報即模擬」，具備即時掌握火災地點、規模與燃燒物質等能力，並可自動模擬污染擴散情形、預測影響範圍。該系統模擬精準度高，可細化至「里」的層級，避免過度警示引發民眾不安。桃園市作為產業重鎮，火災型態多樣，透過此智慧防災系統啟用，除可提升整體防災效能，更能守護市民健康與居住安全，朝向更智慧、更安心城市邁進。

 【更多新聞】

桃園男突暈倒！無呼吸心跳急送醫　119聯手救護員救回一命

造假與韓國武官交流！陸軍司令部上校14次詐領公款　下場超慘

紓緩下班課尖峰人潮！機捷將新增A1北車南下+A13機場北上各1班次

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」
台中63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人
快訊／TBC違法下架5頻道慘了！
快訊／新北男墜樓死亡！　妻返家見丈夫躺路邊
快訊／台股重挫！　金管會拋關鍵數據提振士氣
罕見夏季禽流感狂襲！鹿港又10萬隻鵪鶉中鏢　彰化8天撲殺17

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

縮短數位落差　雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

推動氣候變遷減緩調適　雲林完成促進淨零永續自治條例草案

傳承時光記憶　原西螺街長宿舍修復工程將於11月完工

才指棕棕「安置」非棄養　議員通報「山上有蛇」掀筆戰

首推空污事件緊急監控系統2.0　張善政：10分鐘內可預警

手作閱讀DIY！台西鄉立圖書館結合政風宣導雙軌併進

海巡東部分署「異地分時」聯合掃蕩　全力防制不法滲透

台中醫院與迦納大學醫學中心簽合作備忘錄　醫療外交再創佳績

抗癌不孤單！　周大觀基金會助學金28年幫助逾1.5萬名學子

公投倒數3天！台南公投票已完成印製　警力24小時護送

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

縮短數位落差　雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

推動氣候變遷減緩調適　雲林完成促進淨零永續自治條例草案

傳承時光記憶　原西螺街長宿舍修復工程將於11月完工

才指棕棕「安置」非棄養　議員通報「山上有蛇」掀筆戰

首推空污事件緊急監控系統2.0　張善政：10分鐘內可預警

手作閱讀DIY！台西鄉立圖書館結合政風宣導雙軌併進

海巡東部分署「異地分時」聯合掃蕩　全力防制不法滲透

台中醫院與迦納大學醫學中心簽合作備忘錄　醫療外交再創佳績

抗癌不孤單！　周大觀基金會助學金28年幫助逾1.5萬名學子

公投倒數3天！台南公投票已完成印製　警力24小時護送

立宗哥的小故事！　盛讚簡浩是讓夢想家安定的最後拼圖

54歲老爸「突被裁員」要他養！30歲男崩潰喊1句　兩派戰翻了

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

縮短數位落差　雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

他戴工作證混進洪暐哲演唱會　身份曝光竟是韓男團成員！

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

水果太甜不敢吃？醫曝重點在「份量」　吃對可降糖尿病風險近4成

張育成大讚「是有的」　朱承洋「男人直球對決」被敲安打也不後悔

快訊／選前最後衝刺！盧秀燕再請假　8/21連趕4場

已婚也能辣翻！「行走的衣架」孔曉振透視內衣太性感　大秀美腿氣勢超強

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

地方熱門新聞

女騎士牽車兩度暴衝　路人急喊快熄火

即／自來水公司拚趕工　台中提早4小時恢復供水

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

9月初停水39小時　彰化8.1萬戶受衝擊

海巡馬祖岸巡隊新任隊長布達　分署長親臨勗勉

丹娜絲災後復原量大台南防救災加班費全數核給

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

慰助金發放逾6億元！台南災後重建進度曝光石綿瓦清理量爆增

台南社宅首批入住「宜居仁愛」黃偉哲親祝福住戶展開新生活

全台首座K-12雙語學校在台南！沙崙國際高中啟用培養國際人才

媽祖庇佑「天后咖啡」飄香　功德隨喜免費享用

台南下營小朋友變身「小小消防員」學CPR、射水超認真

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

更多熱門

相關新聞

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

桃園市長張善政今（19）日出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會上表示，首屆桃園珍珠海岸國際音樂節於8月29日至31日在竹圍漁港登場，活動結合國內外重量級音樂卡司與體育盛事，其中邀請美國職籃NBA兩位重量級球星－紐約尼克隊Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard首次來臺，帶來今年暑期壓軸饗宴，歡迎全國朋友齊聚竹圍漁港，共同感受珍珠海岸國際音樂節的熱情與魅力。

六都首長財報曝！張善政身家破億　侯友宜存款近4000萬

六都首長財報曝！張善政身家破億　侯友宜存款近4000萬

桃園航空城安置戶卡房貸風波難平息　央行否認與財政部協調放行

桃園航空城安置戶卡房貸風波難平息　央行否認與財政部協調放行

爭取核定桃園市立醫院　張善政赴醫審會簡報

爭取核定桃園市立醫院　張善政赴醫審會簡報

航空城安置戶貸款頻碰壁　張善政諷賴政府

航空城安置戶貸款頻碰壁　張善政諷賴政府

關鍵字：

全國首創空污事件緊急監控系統2.0桃市府張善政

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面